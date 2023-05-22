В поисках прохлады: где в Европе укрыться от адской жары этим летом

Уже этой весной европейские страны бьют температурные рекорды: самая большая жара накрыла Испанию. Прогноз на лето, пиковое время для туризма, неутешительный: палящее солнце может испортить вам отпуск в популярных городах на континенте.

Этот апрель в Испании был самым жарким за долгое время. Температура была на 7 – 11 градусов выше, чем в среднем для весны. Поэтому эксперты подобрали пять лучших стран Европы, чтобы с комфортом провести жаркие летние дни.

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Где в Европе будет комфортное лето

Ирландия

Это прекрасное место для отдыха летом: средняя температура здесь – 15 градусов тепла. Ирландия предлагает разнообразный отдых, вне зависимости от погодных условий. Можно просто подышать свежим воздухом и посетить удивительные природные локации: летом в Ирландии очень зелено. Интересным вариантом для отдыха будут местные пляжи. Береговая линия Ирландии невероятно красива, но вода для купания прохладная. Поэтому люди здесь в основном наслаждаются видами. Также туристов в стране привлекают исторические места и шумные пабы.

Летом Ирландия радует своими зелеными видами / Фото - Pixabay

Норвегия

Летняя температура воздуха здесь колеблется от 15 до 25 градусов. Поэтому для любителей приключений и походов эта страна подходит идеально. Горы и уникальные фьорды Норвегии предлагают туристам массу вариантов активного отдыха. А если вы хотите ознакомиться с архитектурными достопримечательностями – добро пожаловать в Осло или Берген.

Норвежские фьорды / Фото Unsplash

Дания

Здесь обычно мягкое лето с температурой 17 – 22 градуса. Такая комфортная погода зовет на прогулку: не останавливайтесь только на Копенгагене. Обратите внимание и на более отдаленные направления Дании. Отправляйтесь в Оденсе – на родину Ганса Кристиана Андерсена. Или проведите день в Рибе – древнейшем городке Дании, в котором остановилось время.

Улицы Дании летом еще больше играют красками / Фото Unsplash

Швейцария

Эта альпийская страна подходит для путешественников, готовых целый день проводить на свежем воздухе. Температура 15 – 25 градусов способствует изучению гор, озер и маленьких швейцарских деревень. Для самых лучших впечатлений можно посетить Берн. А если вы готовы увидеть вживую символ швейцарских Альп – гору Маттерхорн – летом для этого лучшее время.

Пик Маттерхорн в Швейцарии / Фото Pixabay

Исландия

Знакомиться со страной летом – отличная идея. Температура здесь чуть выше 10 градусов, а продолжительность светового дня растет. Это дает больше времени для исследования природы. Некоторые районы в стране вообще недоступны зимой. Именно лето является топовым сезоном для горячих источников, вулканов и водопадов. В теплые месяцы в Исландии можно увидеть уникальное явление – к фьордам приплывают киты.

Водопад в Исландии завораживает / Фото Pexels

Эти 5 стран Европы помогут вам найти прохладу и комфорт во время летней жары. Здесь можно дышать полной грудью и не бояться теплового удара. Но если вы все же остаетесь поклонником пляжного отдыха под солнцем, советуем не забывать пить много воды и пользоваться солнцезащитным кремом.