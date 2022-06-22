Где в Чехии жить лучше: свежий рейтинг регионов страны

Каждый год аналитическое агентство Datank проводит опрос и определяет лучший регион для жизни в Чехии. И вот как выглядит свежайший рейтинг.

В 2022 году первое место заняла Прага. Среди преимуществ жизни в чешской столице авторы рейтинга назвали самую высокую среднюю заработную плату, самую низкую безработицу, в городе много университетов, а также здесь самое высокое количество врачей и стоматологов, и самая высокая ожидаемая продолжительность жизни у мужчин.

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На втором месте расположился Южноческий край. К его плюсам отнесли низкий уровень ДТП, здесь большое количество переработанных отходов на душу населения, имеет большое количество библиотек на душу населения. В этом регионе большая часть АЗС в соответствии с количеством автомобилей.

В тройку лидеров попал и Карловарский край. Здесь исследователи отметили самый низкий гендерный разрыв в оплате труда и наименьший процент детей, вынужденно пропускающих детский сад из-за нехватки мест.

Критерии, которые считались авторы при формировании рейтинга

Уровень безработицы

Уровень зарплат

Покупательская способность

Безопасность

Экология

Доступность медицинской и социальной помощи

Возможность получения образования

Развитость инфраструктуры

Условия для туризма и проведения досуга.

Кроме этого, учитывали данные и статистику официальных ведомств и министерств, а также на рейтинг влияли результаты опроса 3500 местных жителей.

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