Новая Атлантида: остров на Карибах, где живут люди, стремительно уходит под воду

Карибский остров Гарди Сугдуб вблизи Панамы стремительно уходит под воду. Причиной трагедии является глобальное потепление. Прогнозируют, что 1200 местных жителей станут первыми в истории человечества климатическими беженцами.

Крошечный остров Гарди Сугдуб расположен у панамского побережья Карибского моря. Там жили примерно 300 семей. Большинство жителей острова – народ гуна. Они поселились на Гарди Сугдуб около 200 лет назад.

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Люди станут первыми климатическими беженцами

Целые поколения росли на территории острова. Преимущественно люди зарабатывали на жизнь рыболовством. Кроме того, на Гарди Сугдуб активно развивалась туристическая сфера. Местные жители радостно встречали путешественников и делали все возможное, чтобы их отпуска прошли максимально комфортно.

Уже через считанные дни люди навсегда покинут родные дома. Местная жительница Надин рассказала, что ей – очень грустно и тревожно.

Нам немного грустно, потому что мы оставим позади дома, которые знали всю жизнь, море, где мы ловим рыбу, где мы купаемся и куда приезжают туристы, но остров понемногу тонет,

– рассказала девушка.

В то же время некоторые люди решили остаться на Гарди Сугдуб. Конечно, говорится о еще относительно безопасном периоде.

Перспективы – крайне неутешительны. Прогнозируют, что еще до конца этого века жителям народа гуна придется оставить все местные острова. Они уйдут под воду.