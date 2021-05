Саша Маслов фотографировал работниц украинской железной дороги в рамках одного из своих проектов. Эти работы продолжают получать хорошие отзывы в Украине и США.

О фотографе

Саша Маслов живет в Нью-Йорке уже 13 лет . Говорит, что никогда не чувствовал себя там чужаком. По словам мужчины, Нью-Йорк – это город для людей, которые приносят свою культурную часть.

Отец Саши Маслова – фотограф. Поэтому Саша интересовался фотографией с детства. По образованию он компьютерный инженер, однако ни дня не работал по специальности. После окончания украинского вуза начал серьезно заниматься фотографией и превратил хобби в способ заработка.

Саша преимущественно работает с проектами, в центре которых выступают люди. Поэтому, прежде всего его интересуют портретные работы. Некоторое время он занимался исключительно студийными портретами для журналов. Позже его стали вдохновлять истории обычных людей, и он направил свое творчество в это русло.

" Дамы украинской железной дороги"

Маслов уже давно стал человеком мира. Его талант ценят и в Голливуде, и в Париже. Однако важную часть его творчества занимает именно Украина. Его последний проект, связанный с Украиной, называется " Дамы украинской железной дороги". Это портреты работниц переездов.

Я вырос в Украине и, конечно, в 90-х очень много путешествовал по железной дороге. Каждое путешествие для меня как для ребенка было временем увлечения. Я всегда выглядел в окно. Видел эти маленькие переезды и домики. И они всегда вызывали у меня очарование,

– делится Саша Маслов.

Саша рассказал, что в 2018 году был кризисный период, и работы, с которыми он работал, имели несколько негативный подтекст. Поэтому он искал что-то близкое к сердцу. Таким проектом-отрадой стали для фотографа съемки переездов и их хозяек. Маршрут для проекта помогала составлять Укрзализныця. Иногда авторы нарушали маршрут и находили чрезвычайно интересные домики.

Пандемия внесла свои коррективы в реализацию задуманного. Маслову пришлось досрочно закончить съемки. Всего он снял более 50 портретов .

Летом прошлого года фотографу удалось организовать выставку в Киеве . Кроме того, проектом заинтересовалось украинское издательство "Основы", которое издало книгу с портретами . Также некоторые работы были опубликованы в известных СМИ: The Washington Post, The Guardian, The New York Times и National Geographic.

Сейчас фотограф имеет несколько новых идей для проектов и работает над организацией выставки " Дамы украинской железной дороги" в Нью-Йорке . Украинец надеется, что его выставку жители американского мегаполиса смогут посетить в середине лета.