FlixBus возобновляет международные рейсы из 7 украинских городов: актуальные маршруты

Автобусный перевозчик FlixBus перезапустит часть маршрутов из Украины в Европу и наоборот. Рассказываем, из каких украинских городов можно будет добраться в страны ЕС.

Так, в компании сообщили о возобновлении некоторых из тех автобусных маршрутов, которые были приостановлены из-за начала войны. FlixBus объявил об обслуживании рейсов до Киева и еще 6 городов.

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В какие города Украины будут курсировать автобусы FlixBus

Киев;

Житомир;

Ровно;

Винница;

Умань;

Хмельницкий;

Тернополь.

Причиной для возобновления поездок стал поток возвращающихся в Украину людей.

Рейсы FlixBus из Польши в Украину и обратно

Варшава – Люблин – Луцк – Ровно – Житомир – Киев (ежедневно с 18 апреля, стоимость билета: 759 – 878 гривен);

Варшава – Люблин – Львов – Ивано-Франковск – Коломыя – Черновцы (ежедневно);

Вроцлав – Ополе – Катовице – Краков – Львов (3 раза в неделю с 28 апреля, цена билета: 799 – 938 гривен);

Краков – Львов – Ивано-Франковск (ежедневно, цена билета: 699 гривен).

Рейсы из Венгрии в Украину и обратно

Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львов – Ровно – Житомир – Киев (2 раза в неделю с 28 апреля, цена билета: 1698 – 1958 гривен);

Будапешт – Ниредьгаз – Ужгород – Мукачево – Львов (3 раза в неделю, цена билета: 1198 гривен).

Маршруты FlixBus из Чехии в Украину и обратно

Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Ровно – Житомир – Киев (4 раза в неделю с 18 апреля, цена билета: 1749 – 1768 гривен);

Пльзень – Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань (5 раз в неделю с 20 апреля, цена билета: 1708 – 1749 гривен).

Купить билеты и проверить наличие рейсов в выбранный день можно на сайтеили в мобильном приложении.



Актуальные рейсы FlixBus / Фото twitter