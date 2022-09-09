Елизавета II за всю историю правления только раз посетила Польшу: снимки визита в 1996 году
Источник:Warszawa.Wyborcza
Вчера, 8 сентября, мир всколыхнуло печальное известие – в возрасте 96 лет ушла из жизни Елизавета II. За всю историю правления монархиня побывала с рабочими посещениями во многих странах. Посетила британская королева и Польшу.
Так, Елизавета II впервые приехала в Польшу 25 марта в 1996 году. Тогда она пробыла в стране с рабочим визитом три дня и побывала в Варшаве и Кракове. Добавим, что после этого королева не наведывалась в Польшу. Вспоминаем, как это было в 96-м.
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Что известно о визите королевы Елизаветы II в Польшу
Елизавета II прилетела в Варшаву вместе со своим мужем – герцогом Эдинбургским Филиппом. Из аэропорта королевская пара отправилась сразу в Президентский дворец (тогда президентом Польши был Александр Квасьневский).
Монархиня Великой Британии прогулялась по Старому городу, где собралось немало местных жителей, чтобы поприветствовать Елизавету II. После этого королева открыла выставку в Королевском дворце, посвященную польско-британским отношениям, и посадила в Саксонском саду памятный дуб.
В последний – третий – день пребывания в Польше Елизавета II посетила Краков.