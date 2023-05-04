Популярная курортная страна существенно повышает стоимость посещения музеев: новые цены
Источник:youm7.com
В Египте повышают цены на входные билеты в популярные музеи и археологические локации для иностранцев. Кое-где придется платить в 1,5 раза больше.
В Египте существенно дорожает посещение музеев и пирамид
Новые цены за вход будут установлены в 33 туристических локациях. Какая теперь будет стоимость в определенных местах – дальше в материале!
Читайте также Красота Парижа: 10 зрелищных локаций, которые сделают вас звездой инстаграмму
Министерство туризма и древностей Египта приняло решение повысить цены для иностранцев за посещение 33 археологических и музейных объектов.
Причиной стало то, что нынешняя стоимость входных билетов в египетские музеи значительно ниже, чем по аналогичным объектам мирового уровня в других странах. Также указывается на необходимость продолжать раскопку и реставрацию археологических памятников и повышать качество обслуживания туристов.
Повышение тарифов запланировано в 2 этапа: с 1 мая и с 1 июня.
В списке локаций, где повысят цены:
- комплекс Пирамид на плато Гиза – 360 египетских фунтов (11,6 доллара);
Посещение пирамиды в Египте станет дороже / Фото UnSplash
- гробница Тутанхамона – 360 фунтов (11,6 доллара);
- Каирский музей – 300 фунтов (9,7 доллара);
- Карнакский храм – 300 фунтов (9,7 доллара);
- Долина царей – 400 фунтов (13 долларов);
- Луксорский храм – 260 фунтов (8,4 доллара);
- храм в Ком-Омбо в Верхнем Египте – 240 фунтов (7,7 доллара);
- цитадель Саладина – 300 фунтов (9,7 доллара);
- храм Абу-Симбел – 400 фунтов (13 долларов);
- храм Сети I – 1400 фунтов (45,3 доллара);
- скальная гробница царицы Нефертары – 1600 фунтов (51,8 доллара).
Планируемое повышение цен будет уже десятым с 2010 года. Средняя цена посещения раскопок в Египте для иностранцев в 2010 году составила 48 египетских фунтов, а в 2022 году – 98 египетских фунтов.