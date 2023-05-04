Популярная курортная страна существенно повышает стоимость посещения музеев: новые цены

Новые цены за вход будут установлены в 33 туристических локациях. Какая теперь будет стоимость в определенных местах – дальше в материале!

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Министерство туризма и древностей Египта приняло решение повысить цены для иностранцев за посещение 33 археологических и музейных объектов.

Причиной стало то, что нынешняя стоимость входных билетов в египетские музеи значительно ниже, чем по аналогичным объектам мирового уровня в других странах. Также указывается на необходимость продолжать раскопку и реставрацию археологических памятников и повышать качество обслуживания туристов.

Повышение тарифов запланировано в 2 этапа: с 1 мая и с 1 июня.

В списке локаций, где повысят цены:

комплекс Пирамид на плато Гиза – 360 египетских фунтов (11,6 доллара);

Посещение пирамиды в Египте станет дороже / Фото UnSplash

гробница Тутанхамона – 360 фунтов (11,6 доллара);

– 360 фунтов (11,6 доллара); Каирский музей – 300 фунтов (9,7 доллара);

– 300 фунтов (9,7 доллара); Карнакский храм – 300 фунтов (9,7 доллара);

– 300 фунтов (9,7 доллара); Долина царей – 400 фунтов (13 долларов);

– 400 фунтов (13 долларов); Луксорский храм – 260 фунтов (8,4 доллара);

– 260 фунтов (8,4 доллара); храм в Ком-Омбо в Верхнем Египте – 240 фунтов (7,7 доллара);

– 240 фунтов (7,7 доллара); цитадель Саладина – 300 фунтов (9,7 доллара);

– 300 фунтов (9,7 доллара); храм Абу-Симбел – 400 фунтов (13 долларов);

– 400 фунтов (13 долларов); храм Сети I – 1400 фунтов (45,3 доллара);

– 1400 фунтов (45,3 доллара); скальная гробница царицы Нефертары – 1600 фунтов (51,8 доллара).

Планируемое повышение цен будет уже десятым с 2010 года. Средняя цена посещения раскопок в Египте для иностранцев в 2010 году составила 48 египетских фунтов, а в 2022 году – 98 египетских фунтов.