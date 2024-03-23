Не собирается останавливаться: как 89-летняя женщина "забила" на стереотипы и путешествует в одиночку

Путешественница Джой Фокс - настоящая легенда. В свои 89 лет она разрушает все стереотипы о возрасте и продолжает путешествовать в одиночку, открывая для себя красоту мира.

Когда-нибудь о Джой из Великобритании непременно снимут фильм. Или напишут книгу. Потому что история удивительной женщины заслуживает, чтобы ее услышали.

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История Джой Фокс – идеальный сценарий тревел-фильма для Netflix

Детство Джой пришлось на темные времена Второй мировой войны. Девочка не путешествовала, однако жадно слушала истории о путешествиях других людей. В частности, ее брат часто делился воспоминаниями о своей встрече с Венецией.

Первый шаг навстречу миру Джой сделала в 20 лет, когда ее помолвка была разорвана. Продав обручальное кольцо, девушка поехала лечить разбитое сердце в Италию. А по дороге еще полюбовалась красотой Франции и Швейцарии.

Когда Джой вернулась, она уже и не вспоминала о неприятности с помолвкой. Путешествие улучшило самооценку девушки и разожгло в ней жажду приключений.

В конце концов, Джой познакомилась с мужем, который просто обожал отдых на природе. Вместе они объехали США и Канаду. Когда из-за работы любимый не смог путешествовать, Джой вернулась к соло-туризму.



Джой осуществила мечту / Joy Fox

Любимый Джой уже умер. А женщина хранит щемящие воспоминания о нем и продолжает путешествовать. В 65 она отправилась в Шотландию, где родилась и провела первые три года жизни. В 84 приехала в Норвегию любоваться северным сиянием.

Ближайшие туристические планы – Мальта и Италия. А в 90 лет Джой планирует совершить особое путешествие. Однако еще не решила, куда: на Азорские или Канарские острова.