Претенденты на помощь обязательно должны предоставить доказательства того, что они действительно имеют удаленную работу. Это главное условие, которое выдвигают власти городов новоприбывшим жителям.
Узнавайте также Украинский женский хор получил гран-при в международном конкурсе в Италии: видео
О вознаграждении
Смотря на то, что стоимость аренды в этих городах Италии низкая (если сравнивать с большими городами страны), то предложение кажется удивительно привлекательным.
Власти городка Санта-Фьоре с населением 2,5 тысячи готова выплачивать помощь людям, которые будут жить в городе от 2 до 6 месяцев. Есть и альтернативное предложение – выплата 200 евро вместо помощи с арендой (около 6,7 тысячи гривен).
Цель состоит в том, чтобы побудить людей переехать сюда и виртуально работать отсюда. Мы хотим, чтобы Санта-Фьоре стал гибким офисом. Каждый раз, когда молодежь едет в поисках работы в другое место, это отнимает часть нашего города,
– объясняет мэр Санта-Фьоре Федерико Балокко.
Предложение Риети с населением около 50 тысяч предусматривает помощь даже для тех, кто арендует жилье дольше, чем 6 месяцев. Кроме того, желающие также могут снять дом в окружающих сельских районах, где плата за аренду жилья значительно ниже.
Молодые люди все еще бегут в Рим в поисках работы, поэтому мы начали миссию по привлечению удаленных сотрудников, которые превратят Риети в свой офис и оживят наш город,
– поделился мэр Риети Даниэле Синибальди.
В Санта-Фьоре и Риети будут возмещать 50% затрат на аренду людям, которые захотят переехать и работать там из дома / Фото Unsplash