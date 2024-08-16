27 на одного местного: в Европе выбрали город, который кишит туристами – кто в лидерах
Источник:Holidu
Множество городов мира борются с овертуризмом, ведь определенные направления всегда более популярны среди других. Да и в последнее время сами туристы начинают обращать внимание на менее известные локации, чтобы избежать толп и шума во время путешествия.
Так, сервис краткосрочного бронирования Holidu провел новое исследование. Организация определила города с наибольшей концентрацией туристов. Кто в десятке лидеров – далее в материале!
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В Дубровнике больше всего туристов
Дубровник стал городом с самой высокой концентрацией туристов в Европе. В городе насчитывается 27 туристов на одного местного жителя. Дубровник, что всегда был популярным среди туристов благодаря старинной архитектуре и живописным пейзажам, стал привлекать еще больше путешественников после выхода сериала "Игра престолов", съемки которого проходили на хорватском побережье.
10 самых туристических городов выглядит так:
- Дубровник (Хорватия) – 27 туристов на одного местного жителя;
- Родос (Греция) – 26 туристов;
- Венеция (Италия) – 21 турист;
- Ираклион (Греция) – 18 туристов;
- Флоренция (Италия) – 13 туристов;
- Рейкьявик (Исландия) – 12 туристов;
- Амстердам (Нидерланды) – 12 туристов;
- Лиссабон (Португалия) – 11 туристов;
- Порту (Португалия) – 10 туристов;
- Дублин (Ирландия) – 9 туристов.
Из-за чрезмерной популярности среди туристов в Дубровнике работают ограничения: например, по улицам Старого города запрещено возить чемоданы на колесиках, а в некоторых районах вообще нельзя появляться с багажом (даже с рюкзаками).
Дубровник стал городом с самой высокой концентрацией туристов в Европе / Фото Unsplash
К слову, множество европейских городов меняют подход к управлению туристическими потоками, чтобы улучшить качество жизни самих горожан. Например, этом году в Венеции в этом году ограничили размер туристических групп и ввели дополнительный налог.