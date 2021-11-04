Драка, которая закончилась увечьем: как накажут владельца паба, жестоко избившего украинца

Владельцу паба в польском Валбжихе, который подрался с украинцем, теперь грозит реальный срок. Все потому, что в результате драки гражданин Украины получил серьезное увечье.

Польская прокуратура уже предъявила обвинение владельцу паба.

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Что известно об инциденте

В одном из пабов польского города Валбжих между гражданином Украины и владельцем заведения возник конфликт. Причиной ссоры, вероятно, было то, что гость отказывался платить за вход.

Сначала мужчины ссорились словесно, а затем в ход пошли кулаки. Во время толкотни украинец упал на разбившиеся стеклянные двери, а осколки стекла попали ему в лицо.

Журналисты выяснили, что пострадавший украинец живет и работает в Польше на законных основаниях. На следующий день юрист компании-работодателя начал оказывать ему юридическую помощь в сложившейся ситуации.

Пострадавшего сразу же госпитализировали с тяжелыми травмами. Оказалось, что он полностью потерял глаз. Кроме того, врачи наложили швы на его лицо, и чуть позже мужчине еще предстоит операция.

Какое наказание светит владельцу паба

Расследованием дела продолжает заниматься прокуратура в Валбжихе. Мужчине уже запретили приближаться и контактировать с потерпевшим. Кроме того, он внесет залог и будет находиться под наблюдением полиции. Владельцу паба за драку, повлекшую увечье, грозит до 5 лет тюрьмы.