I'm Ukrainian: для украинцев за границей запустили новое приложение

I'm Ukrainian – это так называемое цифровое коммьюнити для объединения наших земляков, проживающих за рубежом. Узнайте подробнее, как работает приложение и в каких странах доступно.

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Что известно об I'm Ukrainian

Это платформа для поиска комьюнити украинцев за границей. Благодаря приложению I'm Ukrainian можно:

просматривать предприятия, открытые нашими земляками;

выбирать лучшие варианты для образования или трудоустройства;

искать единомышленников;

ездить вместе на экскурсии и посещать благотворительные хабы.

Еще одно из самых больших преимуществ – возможность самостоятельно добавлять новости и объявления о собственных интересных событиях или об открытии своего бизнеса.

Как установить приложение

Применение доступно только для украинцев. Для осуществления этого пункта разработчики интегрировали вход через государственное приложение "Дія". Для установки I'm Ukrainian достаточно загрузить приложение, при регистрации указать действительную электронную почту, выбрать функцию "вход через Дія" и, перейдя в "Дія", подтвердить вход.

Внимание! Скачать I'm Ukrainian можно по ссылке.

Запустили приложение I'm Ukrainian mobile app / App Store

География приложения ежедневно расширяется. В настоящее время I'm Ukrainian доступен в Польше, США, Канаде, Румынии, Австрии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Эстонии, Словакии, Германии, Турции, Франции, Швейцарии и Чехии.