Билеты в Польшу от 475 гривен: весенняя распродажа от автобусного перевозчика

Украинская компания Autolux распродает акционные билеты на международные рейсы из Украины. Дешевые поездки доступны по нескольким европейским направлениям.

Украинский перевозчик Autolux предлагает акционные билеты на автобусы из 8 городов Украины в Польшу, Чехию и Литву. Скидки на поездки составляют до 50%. А самое дешевое направление – из Украины в Польшу.

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Маршруты Autolux, на которых действует акционное предложение

Ивано-Франковск – Варшава – от 475 гривен в одну сторону

Тернополь – Варшава – от 500 гривен в одну сторону

Львов – Краков – от 500 гривен в одну сторону

Львов – Вроцлав – от 560 гривен в одну сторону

Львов – Варшава – от 560 гривен в одну сторону

Львов – Прага – от 910 гривен в одну сторону

Львов – Рига – от 1016 гривен в одну сторону

Киев – Варшава – от 560 гривен в одну сторону

Киев – Краков – от 560 гривен в одну сторону

Киев – Вроцлав – от 610 гривен в одну сторону

Киев – Познань – от 710 гривен в одну сторону

Киев – Прага – от 1138 гривен в одну сторону

Одесса – Варшава – от 825 гривен в одну сторону

Одесса – Вроцлав – от 825 гривен в одну сторону

Одесса – Рига – от 1016 гривен в одну сторону

Черновцы – Варшава – от 500 гривен в одну сторону

Кропивницкий – Варшава – от 900 гривен в одну сторону

Обратите внимание, что акция действует до 15 марта, но билеты могут раскупить быстрее. Период путешествий на акционных рейсах – с 10 марта по 31 марта 2023 года. Билеты уже доступны в продаже и можно купить на сайте перевозчика.