Билеты в Польшу от 475 гривен: весенняя распродажа от автобусного перевозчика
Источник:Autolux
Украинская компания Autolux распродает акционные билеты на международные рейсы из Украины. Дешевые поездки доступны по нескольким европейским направлениям.
Украинский перевозчик Autolux предлагает акционные билеты на автобусы из 8 городов Украины в Польшу, Чехию и Литву. Скидки на поездки составляют до 50%. А самое дешевое направление – из Украины в Польшу.
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Маршруты Autolux, на которых действует акционное предложение
Ивано-Франковск – Варшава – от 475 гривен в одну сторону
Тернополь – Варшава – от 500 гривен в одну сторону
Львов – Краков – от 500 гривен в одну сторону
Львов – Вроцлав – от 560 гривен в одну сторону
Львов – Варшава – от 560 гривен в одну сторону
Львов – Прага – от 910 гривен в одну сторону
Львов – Рига – от 1016 гривен в одну сторону
Киев – Варшава – от 560 гривен в одну сторону
Киев – Краков – от 560 гривен в одну сторону
Киев – Вроцлав – от 610 гривен в одну сторону
Киев – Познань – от 710 гривен в одну сторону
Киев – Прага – от 1138 гривен в одну сторону
Одесса – Варшава – от 825 гривен в одну сторону
Одесса – Вроцлав – от 825 гривен в одну сторону
Одесса – Рига – от 1016 гривен в одну сторону
Черновцы – Варшава – от 500 гривен в одну сторону
Кропивницкий – Варшава – от 900 гривен в одну сторону
Обратите внимание, что акция действует до 15 марта, но билеты могут раскупить быстрее. Период путешествий на акционных рейсах – с 10 марта по 31 марта 2023 года. Билеты уже доступны в продаже и можно купить на сайте перевозчика.