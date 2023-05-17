Австрийская деревня против туристов: популярную фотозону намеренно испортили забором

Деревянный забор теперь закрывает удивительный вид на Альпы в одном из небольших поселков Австрии. Так местные жители решили сражаться с толпой туристов, которые обожают фотографироваться на фоне горного пейзажа.

В селе Гальштат пытаются избавиться от надоедливых туристов, которые любят селфи на популярной локации. Вид на Альпы здесь очень напоминает сцены из мультфильма "Холодное сердце". Жители села придумали установить деревянные барьеры перед любимой фотозоной туристов, чтобы перекрыть этот замечательный вид.

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Живописный пейзаж закрыли деревянными перегородками: в чем причина

Количество туристов, приезжавших в австрийский Гальштат, постоянно росло после 2020 года. Путешественники заполнили узкие улочки, местные ресторанчики. Но самый большой ажиотаж среди туристов вызвало популярное место для фото. Люди толпами стояли в очередях, чтобы сфотографироваться на фоне живописной альпийской деревни над блестящим озером.

Гальштат – туристический магнит в австрийских Альпах/ Фото Unsplash

Жители Гальштата регулярно жаловались властям на толпы шумных туристов у озера. И их услышали. Теперь живописный альпийский пейзаж частично закрыли деревянными перегородками. Помогло ли это разогнать туристов возле озера, и долго ли эти "барьеры" останутся на месте - пока неизвестно.