Магазин в Польше платит деньги покупателям, долго стоящим в очереди: об этой акции мало кто знает

Никто из нас не любит стоять в очереди в магазине, особенно когда не все кассы открыты и мы куда-то торопимся. Зачастую настолько, что приходится отказываться от покупок.

Поэтому сеть супермаркетов Kaufland компенсирует слишком долгое ожидание на обслуживания. Рассказываем, на что могут рассчитывать польские покупатели, тратящие свое время в очереди в кассу.

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5 злотых за 5 минут ожидания в очереди

Так, Kaufland платит своим клиентам, если они стоят в очереди более 5 минут. За долгое ожидание можно получить скидку на свои покупки в размере 5 злотых.

Время – это деньги, а именно – 5 злотых. Поэтому мы уважаем ваше время, и если вы стоите в очереди более 5 минут, а не все кассы открыты, вы получите ваучер на 5 злотых для последующих покупок,

– говорится в сообщении магазина.

В одной из местных групп в Facebook пользователь отметил, что за два месяца суммарно получил 30 злотых компенсации в магазине Kaufland за то, что долго ждал на кассе.

Такой акцией можно воспользоваться только в том случае, если не все кассы были открыты в этот момент. Инициатива стартовала еще в 2019 году и действует до сих пор, но мало кто о ней помнит.