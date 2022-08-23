День флага и День Независимости за рубежом: как украинцы отмечают праздники за пределами Украины

Этими днями, 23 – 24 августа, в Украине отмечают два знаковых государственных праздника – День флага и День Независимости. К празднованию присоединились и те украинцы, которые находятся за пределами нашего государства. Сине-желтый флаг подняли в разных странах мира.

Так, государственные праздники День флага и День Независимости Украины в 2022 году у украинцев пробуждают особые приятные волнения, а сине-желтая символика вызывает еще большую гордость. Рассказываем, как сегодня, 23 августа, прошел День флага Украины в других странах и какие мероприятия запланированы за границей ко Дню Независимости.

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Празднование Дня флага Украины за границей

Сеул (Южная Корея)

Украинцы, находящиеся в Южной Корее, ко Дню Государственного флага Украины развернули 20-метровый сине-желтый флаг на центральной площади Сеула. Украинский государственный символ также пронесли по улицам города во время торжественного шествия.



Как отмечают День флага в Сеуле / Фото telegram

Краков (Польша)

23 августа в 19:00 на Plac Szczepańsk состоится развертывание большого флага Украины, которое будет сопровождаться танцевальной программой Fundacja Edu&Art – Centrum Edukacji i Twórczości и Annavi Dance Studio – szkoła tańca.



Украинцы празднуют День флага Украины в Кракове / Фото UAinKrakow

США

Вечером 23 августа в Америке пройдет акция #sparkofcourage, суть которой состоит в том, чтобы зажечь свечу на закате в окнах собственных домов или в месте сбора украинцев в память о тех, кто отстаивает независимость Украины.

В частности, акция будет проходить в штате Техас (город Остин – 19:00 по местному времени, город Сан-Антонио – на закате), в городах Нью-Йорк (Bowling Green park, 19:30) и Бостон.

Что означают цвета на флаге Украины

По традиции цвета украинского флага толкуют так: синий – символизирует ясное небо, а желтый – пшеничные поля. Религиозная трактовка говорит следующее: синий – это божья сила, а желтый – вера. Что касается сакрального значения, то синий – это вода, а желтый цвет – солнечное и огненное начало.

Какие мероприятия запланированы ко Дню Независимости за пределами Украины

Варшава (Польша)

В среду 24 августа украинцы в Варшаве проведут акцию по случаю Дня Независимости Украины. Они хотят напомнить о войне и потребовать признать россию террористическим государством.

24 августа Украина отмечает День Независимости. В этот день миллионы украинцев отмечали свободу, независимость и суверенность своей страны. В этом году тяжело праздновать и радоваться, ведь ровно шесть месяцев назад – 24 февраля, Россия начала полномасштабную войну против Украины,

– говорится в сообщении организаторов.

Берлин (Германия)

В зале Columbiahalle состоится благотворительный концерт, в котором, в частности, примут участие победители Евровидения Kalush Orchestra. Среди заявленных исполнителей – Потап, DZIDZIO, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Dantes, Alina Pash, Kola, Probass & Hardi.

В 17:30 на площади Брайтшайдплац начнется акция Украинского парада Свободы, участники которой пройдут маршем к Бранденбургским воротам.

Вена (Австрия)

В столице Австрии состоится театрализованно-поэтически-вокально-хореографический перформанс Боритесь – поборете, вам Бог помогает.