Даже звук поезда напоминал взрывы: украинка рассказала, как убегала от войны в Ирландию

Киевлянка Нина Мищенко на четвертый день полномасштабного вторжения России в Украину решила ехать с ребенком в Ирландию. Муж женщины остался дома.

Своей историей эвакуации женщина поделилась с ирландским изданием The Journal. Сейчас Нина и ее сын Андрей чувствуют себя в безопасности. Однако воспоминания о пережитом страхе до сих пор не дают ей спать спокойно.

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Спасение от войны

Как и всех украинцев, 24 февраля 2022 года семью Мищенко разбудили звуки взрывов. 28 февраля Нина попрощалась с мужем и отправилась на Запад. В Ирландии у женщины проживает сестра. Так что украинка решила поехать к ней.

До войны у Нины была прекрасная жизнь и карьера. Она работала директором по коммуникациям в крупной строительной компании. Агрессия России стала для нее ужасной неожиданностью.

Это самое ужасное время для Киева с 1941 года, когда на него напала нацистская Германия. Украинские дети рождаются в бомбоубежищах,

– рассказывает Нина ирландским СМИ.

Дорога к безопасному месту была длинной и изнурительной. Сначала женщина с сыном сели на эвакуационный поезд во Львов. Он был забит людьми, вспоминает киевлянка. Однако пассажиры поддерживали друг друга, как могли.

Когда Нина с сыном приехали во Львов, она расплакалась в супермаркете, потому что увидела там такое же количество продуктов, как до войны. В это время в "горячих точках" Украины люди находились в убежищах без воды и еды.

В общем, путешествие к конечной точке назначения заняло почти неделю. 6 часов киевляне стояли в очереди на границе, чтобы попасть в польский город Перемышль. Дальше поехали в направлении Кракова. Оттуда отправились в Вену. Тогда – в Дублин.

Звук, когда поезд отъезжает, похож на взрыв, который слышно, когда противовоздушная оборона сбивает ракету. На вокзале в Кракове сигнал поезда похож на сирену воздушного налета. Звук мотоцикла звучит как пулеметный выстрел,

– делится эмоциями женщина.

Также Нина рассказала, как волонтеры помогают людям на польской границе. Для беженцев организовали все необходимое: от горячего чая с бутербродами до пеленок для младенцев и детских пищевых смесей.

Несмотря на то, что Нина все еще слышит войну в будничных звуках и очень скучает по мужу, она говорит, что счастлива каждый день встречать неравнодушных людей, готовых помогать и делиться всем необходимым.

Украинка из-за войны была вынуждена уехать в Ирландию / Фото The Journal