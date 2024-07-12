Собирая вещи, важно учесть много нюансов. В частности, говорится о типе отдыха, климате выбранного курорта, продолжительности путешествия, наличие специальных потребностей. Чаще всего люди делают такие типы ошибок – пакуют слишком много или забывают положить в чемоданчик важные вещи. Эксперты подсказали, что взять с собой на отдых, чтобы не ошибиться.

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Что взять с собой на отдых

Прежде всего документы и важные бумаги. Без них вы вообще никуда не попадете. Прежде всего говорится о:

паспорте и визе (если необходимо);

медицинской страховке;

ксерокопии документов;

контактах посольств.

Также must have на любом отдыхе – аптечка. В нее стоит положить:

бинты и пластыри;

обезболивающие;

антисептики;

средство от аллергий;

успокоительные.



Тщательно собирайте чемоданчик и будет вам счастье / Unsplash

Европу накрыла аномальная жара. Поэтому приоритет – не забыть средства защиты от солнца:

солнцезащитный крем;

шляпа;

солнцезащитные очки.

Кроме того, не забудьте:

комфортную одежду;

гаджеты и зарядные устройства (телефон, электронную книгу, камеру, Power Bank);

вещи, которые улучшат сон (подушки для путешествий и маски для сна).

Главное помнить: даже малейшая деталь может испортить или, наоборот, сделать ваше путешествие незабываемым. Поэтому готовиться к отпуску стоит тщательно.

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