"Две вещи, показавшие уважение к человеческому достоинству": что украинцам нравится в Польше

Не удивительно, что украинцев удивило немало вещей в Польше. Более всего это касается двух вещей, которые "дают понять, что такое уважение к человеческому достоинству".

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Удобный транспорт и чистые туалеты

Украинцы в Польше почти не видят культурных или социальных отличий с поляками. Только 20% беженцев удивляются особенностям страны. Нашим гражданам больше всего нравится уважение и толерантность поляков, а также транспорт и чистые туалеты.

Одна из беженок, которая пользуется инвалидной коляской, рассказала, что в Польше она почувствовала, как это не быть дискриминированной из-за своей инвалидности. Другие беженцы рассказывали, что они ни разу не столкнулись с коррупцией и вымогательством денег.

Другая украинка обратила внимание на чистые туалеты и удобный общественный транспорт.

Две вещи в Польше дали мне понять, что такое уважение к человеческому достоинству: общественный транспорт и общественные туалеты, чистые и приятно пахнущие. В моем городе владелец автобусов убрал почти все сиденья, чтобы перевезти как можно больше людей и увеличить доход. В Польше же можно путешествовать в гораздо лучших условиях по аналогичной цене,

– объяснила она.

Медицина и бьюти-индустрия страдают

Значительная часть украинок в Польше поняли, что жизнь в Европе подразумевает удобную городскую инфраструктуру, прозрачную логистику, много зеленых зон, отсутствие хаотической застройки.

В то же время, у Украины есть собственные преимущества. Одна из таких – качество медицинских услуг в Украине выше. Плюс также их доступность, ведь в Украине нет таких больших очередей к врачам-специалистам, а отношение медицинских работников лучше, чем в Польше.

Кроме того, украинкам не хватает высокого уровня услуг в индустрии красоты, к которой они привыкли дома.