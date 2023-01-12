"Две вещи, показавшие уважение к человеческому достоинству": что украинцам нравится в Польше
Источник:ukrayina.pl
Польша продемонстрировала масштабную поддержку украинцам в эти сложные времена по многим направлениям. Она приняла более 1,5 миллионов беженцев. Некоторые из этих людей попали в страну впервые.
Что украинским беженцам больше всего нравится в Польше
Не удивительно, что украинцев удивило немало вещей в Польше. Более всего это касается двух вещей, которые "дают понять, что такое уважение к человеческому достоинству".
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Удобный транспорт и чистые туалеты
Украинцы в Польше почти не видят культурных или социальных отличий с поляками. Только 20% беженцев удивляются особенностям страны. Нашим гражданам больше всего нравится уважение и толерантность поляков, а также транспорт и чистые туалеты.
Одна из беженок, которая пользуется инвалидной коляской, рассказала, что в Польше она почувствовала, как это не быть дискриминированной из-за своей инвалидности. Другие беженцы рассказывали, что они ни разу не столкнулись с коррупцией и вымогательством денег.
Другая украинка обратила внимание на чистые туалеты и удобный общественный транспорт.
Две вещи в Польше дали мне понять, что такое уважение к человеческому достоинству: общественный транспорт и общественные туалеты, чистые и приятно пахнущие. В моем городе владелец автобусов убрал почти все сиденья, чтобы перевезти как можно больше людей и увеличить доход. В Польше же можно путешествовать в гораздо лучших условиях по аналогичной цене,
– объяснила она.
Медицина и бьюти-индустрия страдают
Значительная часть украинок в Польше поняли, что жизнь в Европе подразумевает удобную городскую инфраструктуру, прозрачную логистику, много зеленых зон, отсутствие хаотической застройки.
В то же время, у Украины есть собственные преимущества. Одна из таких – качество медицинских услуг в Украине выше. Плюс также их доступность, ведь в Украине нет таких больших очередей к врачам-специалистам, а отношение медицинских работников лучше, чем в Польше.
Кроме того, украинкам не хватает высокого уровня услуг в индустрии красоты, к которой они привыкли дома.