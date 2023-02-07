Рождение ребенка в Чехии: что следует знать иностранным родителям

На сегодня в Чехии находятся сотни тысяч украинских беженцев, покинувших свои дома из-за полномасштабной преступной войны России против Украины. Среди вынужденных мигрантов есть украинки, уехавшие за границу, будучи в положении.

Следовательно, гражданам Украины, которые ждут пополнения в семье и планируют рожать в Чехии, следует знать несколько важных нюансов. Рассказываем об основных моментах, связанных с родами за границей.

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Прежде всего следует понимать, что после родов больница сообщает ЗАГС о рождении ребенка иностранцем. Если роды в Чехии проходили не в медучреждении, а под наблюдением частного врача, последний тоже обязан известить госорганы. ЗАГС, в свою очередь, записывает рождение ребенка, после чего родителям может быть выдано свидетельство о рождении.

Нужно ли иметь разрешение на пребывание ребенка на территории Чехии

Ребенок, рожденный негражданами страны ЕС

Ребенок иностранца, легально проживающего в Чехии, имеет право на автоматическое разрешение на проживание на 60 дней. Если вы планируете остаться с ребенком в Чехии дольше, вы должны подать заявление для ребенка в течение 60 дней.

Ребенок-иностранец получает тот же вид на жительство или визу, как и родители. Если родители имеют разные типы разрешений на пребывание, можно выбрать, какой подавать для ребенка.

У ребенка есть хотя бы один из родителей – гражданин ЕС

Если ребенок – член семьи гражданина ЕС, заявление на разрешение на пребывание подавать не нужно. Вы сами решаете, получать ли подтверждение о временном пребывании гражданина ЕС (при условии, что ребенок останется в Чехии после рождения более 3 месяцев) или о постоянном пребывании (если у одного из родителей его имеет).

У ребенка есть хотя бы один из родителей – гражданин Чехии.

Если родитель является гражданином Чехии, ребенок автоматически получает чешское гражданство при условии, что родители ребенка состоят в браке. Тогда подавать ходатайство о его получении не нужно. Если один из родителей подтвердил свое отцовство, не состоя в браке, то гражданство нужно пригласить.

Если же ребенок родился у гражданки другого государства от гражданина Чехии, местом регистрации ребенка станет юридический адрес органа того административного района, где он был рожден.