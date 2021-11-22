Честность важнее денег: украинец в Польше вернул 5 тысяч злотых, забытых в банкомате

Фантастическая ситуация произошла в городе Свиноуйсьце на северо-западе Польши. Украинец увидел, как из банкомата торчат забытые деньги. Однако вместо того, чтобы забрать их себе, мужчина отдал злотые правоохранителям.

Кстати, сумма была немалая – 5 тысяч злотых. Если перевести это в гривне, то получится более 31 тысячи.

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Как украинец нашел деньги

Проходя мимо банкомата, гражданин Украины заметил надпись "Заберите ваши деньги" на экране. Из специального отсека торчали 5 тысяч злотых. Находку мужчина забрал и отнес в отделение полиции в Свиноуйсте.

Правоохранители были поражены честностью украинца. Они забрали деньги, а уже через несколько часов получили звонок от женщины. Она рассказала, что ее муж снял 5 тысяч злотых с банкомата, но забыл их забрать.

Благодаря честности украинца деньги вернулись владельцу.

Уже не первый подобный случай

Заметим, что в мае 2021 года у Казимежа-Великая произошла похожая ситуация. Там 17-летний парень нашел более 30 тысяч злотых на автобусной остановке и, не колеблясь, передал их полиции. Руководитель полиции Яцек Пивоварский поблагодарил юношу за благородство, бескорыстие и образцовое отношение, которое следует придерживаться.

Поведение парня заслуживает слова высшей похвалы,

– подчеркнул руководитель полиции.

В конце концов, владельца денег нашли и вернули ему средства.