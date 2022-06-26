В чешском Брно покажут детализированный макет Солнца

Жители и гости чешского города Брно смогут увидеть "Солнце" на расстоянии вытянутой руки. На городской площади будет представлен надувной 10-метровый макет небесного светила, который изготовили с высокой точностью

Так, обсерватория и планетарий Брно уже изготовили четвертую и, вероятно, последнюю модель космического тела. После Земли, Луны и Марса настал черед Солнца. Модель представляет собой совершенно идеальное отражение реальной поверхности звезды.

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Как рассказал Павел Карась – один из авторов макета, его создали на основе 84 750 снимков от NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США), сделанных Обсерваторией солнечной динамики. Она двигается вокруг нашей планеты на высоте 36 000 километров по так называемой геосинхронной орбите.



В Брно выставят модель Солнца / Фото blesk

Модель имеет диаметр 10 метров. Это в масштабе 1:140 миллионов. Таким образом, один сантиметр на модели представляет расстояние в 1 400 километров. Для сравнения: это прямой маршрут от Брно в Париж, Лондон или Стамбул.

Почти наверняка Гелиосфера — последняя гигантская модель, которую мы покажем публике. Другие тела или не имеют подробных изображений, не очень фотогеничны или их невозможно создать. Это пример Сатурна и его колец,

– сказал Йиржи Душек, директор обсерватории и планетария.

Все существующие модели, включая "Солнце", покажут публике с 11 по 17 июля и с 4 по 11 августа. С наступлением сумерек макет будет подсвечиваться.

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