В Чехии хотят изменить статус проживания для беженцев: какие права получат украинцы

В Чешском МВД по состоянию на весну 2024 года предложили внести изменение в закон Lex Ukraine. Если это произойдет, украинцы с временной защитой смогут получить разрешение на долговременное проживание на территории страны.

Отмечают, что разрешение на длительное проживание украинцы смогут получить только при условии экономической самостоятельности. "Зеленый свет" предоставят людям, которые не будут зависеть от помощи государства. Если же украинцы не смогут или не захотят принять условия, они смогут остаться с временной защитой.

Обратите внимание Временная защита в Чехии: основные нюансы, о которых надо знать украинцам

В МВД Чехии заверили: институт временной защиты для украинцев, которые спасаются от войны, будет функционировать и в дальнейшем. В то же время есть люди, которые хотят оставаться на территории Чехии на годы и строить там свое будущее.

Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долговременный тип проживания подобный тому, который имеют другие иностранцев из стран, не входящих в ЕС,

– говорится в сообщении.

В Департаменте убежища и миграционной политики МВД Чехии отметили, что решение приняли на основе запроса от украинских беженцев. Его озвучила украинское сообщество на территории страны.

Отмечают, что сейчас законопроект находится на стадии обсуждения. Его начнут рассматривать, когда будет решение на уровне ЕС.

Какие права получат украинцы

Украинцы, которые получат разрешение на длительное проживание, получат:

свободный доступ к рынку труда;

возможность не проходить адаптационно-интеграционный курс, как другим иностранцам;

биометрическую карточку вместо визовой наклейки;

возможность зарегистрировать транспортное средство на себя.

Кроме того, отмечают, что получить разрешение на длительное проживание должны все члены семьи. Например, если мама получает его, ребенок не может оставаться с временной защитой.

Чтобы получить разрешение на долговременное проживание, нужно:

находиться на территории Чехии минимум 2 года;

иметь загранпаспорт;

предоставить документ о финансовом обеспечении для пребывания на территории Чехии;

предоставить документ о месте проживания на территории Чехии;

предоставить справку о несудимости.

Новые правила могут вступить в силу уже в 2025 году.