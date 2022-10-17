В Чехии планируют увеличить сумму компенсации тем, кто выделяет жилье украинцам

По последним данным ООН, с начала полномасштабной войны в Украине Чехия приняла более 400 тысяч беженцев. И чешское Министерство внутренних дел предлагает увеличить компенсацию тем, кто предоставляет бесплатно жилье для украинцев, спасающихся от российской агрессии за границей.

Так, сегодня Чехия выделяет 200 – 250 крон в сутки на одного человека тем, кто предоставил бесплатное убежище беженцам из Украины. Государственные выплаты компенсируют ежедневные расходы на коммунальные услуги в спортзалах, где временно проживают украинцы, модульных домах, а также общежитиях, пансионатах и ​​гостиницах.

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В Чехии увеличат размер компенсации

Из-за роста цен на электроэнергию и перед началом нового отопительного сезона выделенных средств государством уже не хватает, чтобы компенсировать коммунальные расходы. Следовательно, помощь в Чехии может быть увеличена с 200 крон до 300 крон на беженца за ночь в социальных пунктах. Между тем, сумма, гарантированная государством общежитиям, пансионатам и гостиницам за бесплатное размещение граждан Украины, вырастет с 250 до 350 крон.

Увеличить компенсации Министерство внутренних дел предложит правительству. Если правительство Чехии не пойдет на этот шаг, возникнет угроза массового прекращения размещения беженцев и необходимость поиска новых объектов, где можно поселить украинцев. А сейчас в стране не хватает подобных объектов.

Ассоциация регионов также предупреждает, что если размер компенсаций не увеличится, владельцы больше не смогут предоставлять жилье гражданам Украины.