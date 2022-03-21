В Чехии начали выплачивать беженцам финансовую помощь: как оформить

Уже с 21 марта остановившиеся в Чехии беженцы из Украины могут получить государственную гуманитарную помощь. Читайте дальше, как подать заявку.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь

Гуманитарную помощь в размере 5000 крон (почти 6600 гривен) будут выплачивать каждому украинцу, пересекшему границу с начала войны в Украине (24 февраля). Но есть одно важное условие: право на эти льготы получат беженцы, которые оформили по прибытии в Чешскую Республику так называемую визу толерантности (vízum pro strpenie).

К слову Как подготовить деньги перед выездом за границу: актуальные советы

Будет давать Министерство труда и социальных дел Чехии эти деньги в течение полугода. Чтобы получить помощь впервые, достаточно просто подать заявку, а все следующие 5 раз выплату получат украинцы, которые находятся в тяжелом финансовом положении (не имеют имущества в Чехии и не устроены на работу).

Какие документы нужно иметь

так называемая виза толерантности (vízum strpenia/dočasné ochrany)

удостоверение личности или документ, в который она вклеена или проставлен штамп о выдаче визы.

Как подать заявку на получение 5000 крон

Оформить гуманитарную помощь онлайн

Заявку можно подать на сайте Humanitárna dávka – Úrad práce ČR. В этом случае вам не придется никуда ходить, тратить время и силы в длинных очередях. Деньги придут через несколько рабочих дней на указанный счет в чешском банке (его предварительно нужно открыть).

Подать заявку в Центр занятости

Для этого необходимо посетить ближайший Центр занятости, где вам подробно объяснят, как и какие документы заполнить. Адреса всех отделений доступны по ссылке.

Выгодный совет для украинцев

Как мы уже упоминали, для получения помощи нужно открыть счет в одном из банков Чехии. Однако рекомендуем выбрать Raiffeisenbank или ČSOB. Почему их? По инициативе самих банков при открытии счета они выплачивают беженцам финансовую помощь в размере 2500 крон. Для учреждений это возможность расширить свою клиентскую базу, а для украинцев получить дополнительные деньги.

В Брно (Чехия) люди вышли поддержать Украину: смотрите видео