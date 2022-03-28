В Чехии изменят правила бесплатного проезда для украинцев: чего следует ожидать

В Чехии украинские беженцы могут бесплатно передвигаться по стране. Однако власти готовят новые правила.

О приведении в порядок правил бесплатного проезда на междугородных и пригородных рейсах рассказали в Министерстве транспорт Чехии.

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Какие нововведения ждут украинцев в Чехии

воспользоваться бесплатным проездом смогут только беженцы;

отмена оплаты для украинцев будет распространяться только на поезда международного направления;

право на бесплатный проезд будет действовать в первые 5 дней с момента получения визы vízum strpenie/vízum с целью преждевременной ochrany.

беженцы из Украины смогут ездить бесплатно во втором классе комфорта международных поездов;

проезд на внутренних маршрутах Чехии станет платным.

"Целью бесплатной перевозки граждан Украины в поездах всех железнодорожных перевозчиков Чешской Республики является облегчение их жизненной ситуации в тот момент, когда они вынужденно покинули свои дома. Необходимо ввести четкие правила по этому поводу. Нет причин, по которым граждане Украины, постоянно проживающие в Чешской Республике и непосредственно не тронуты войной, должны иметь возможность бесплатного проезда по чешским железным дорогам", – говорится в документе.

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Новые правила распространяются только на железнодорожный транспорт.