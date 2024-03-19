Война в Украине и ХАМАС существенно повлияли: какие главные страхи туристов в 2024 году

Весной 2024 года главные опасения туристов касаются гражданских беспорядков и терроризма. Тогда как в прошлом году путешественников больше всего беспокоили несчастные случаи и травмы.

Из-за таких опасений в Париже уже решили ограничить доступ туристов на церемонию открытия летней Олимпиады. Американская компания Global Rescue's Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey сделала опрос, чтобы выяснить главные страхи.

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Какие главные страхи туристов в 2024 году?

Недавний опрос показал, что 36% путешественников считают гражданские беспорядки и терроризм самыми большими страхами во время путешествий. Это значительный рост по сравнению со статистикой весной 2023 года.

25% респондентов сообщили, что их больше всего беспокоят несчастные случаи или болезни во время путешествий. Это значительно меньше, чем весной 2023 года, когда такие опасения высказывали 50% туристов.

Страх отмены поездки, ограбления или кражи набрал от 7 до 9%, за ним следуют положительные результаты теста на COVID и стихийные бедствия – по 5%. Интересно, что менее 1% туристов выразили страх перед ядерной катастрофой.

Мы наблюдаем вполне понятный рост беспокойства путешественников во всем мире. Однако международные туристы все равно продолжают путешествовать, несмотря на угрозы гражданских беспорядков, войны и терроризма,

– отметил гендиректор Global Rescue Companies.

В отчете было отмечено, что все больше путешественников принимают меры для усиления своей защиты во время путешествий, соблюдая рекомендации по безопасности и покупая страховку на случай эвакуации.

Чего боятся туристы во время путешествий / Фото Unsplash

Согласно отчету, 34% респондентов заявили, что такие события, как война в Украине, нападения ХАМАС на Израиль и другие насильственные конфликты побудили их задуматься над тем, чтобы добавить к своему полису туристического страхования защиту на случай эвакуации и консультации.

В Global Rescue Companies добавили, что неопределенность путешественников обычно увеличивает спрос на неотложную медицинскую помощь и услуги безопасности. В прошлом году покупки путешественниками услуг по обеспечению безопасности и эвакуации увеличились на 36%, и ожидаемо это продолжится и в 2024 году.