"Цепь соборности": украинцев в Чехии приглашают присоединиться к патриотической акции

Посольство Украины в Чешской Республике пригласило принять участие в акции, объединяющей украинцев и друзей Украины в Чехии. Мероприятие будет проведено по случаю Дня соборности Украины.

Посольство сообщило об этом на своей странице в фейсбуке. Состоится "Цепь соборности в Праге" 22 января.

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Подробнее об акции

Акцию проводят каждый год. Этой традиции уже 32 года. Впервые миллионы украинцев взялись за руки в знак единства в день 71-летия провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. В посольстве напомнили, что это событие стало важным шагом к провозглашению украинской независимости и с тех пор является символом единой, сильной и свободной Украины.

22 января украинцы и поклонники Украины развернут на Карловом мосту 30-метровый сине-желтый флаг. Участников поощряют также брать украинскую символику с собой.

Акция стартует в 12:00. Сбор начнется с 11:30 у памятника Карлу IV в начале Карлова моста со стороны церкви святого Климента.

Полный текст публикации Посольства Украины в Чешской Республике

Уважаемая украинская община!

Приглашаем принять участие в акции единения украинцев и друзей Украины в Чехии по случаю Дня соборности Украины: Цепь соборности в Праге.

Каждый год 22 января "живая цепь" соборности на мосту Патона в Киеве символически соединяет левый и правый берега Днепра. Мы же с вами символически объединим два берега Влтавы в Праге, поддержав таким образом соборность Украины, а также поблагодарив украинских защитников, которые защищают сейчас безопасность не только Украины, но и целой Европы, в частности Чехии.

Акт соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики был провозглашен в Киеве 22 января 1919 года. В нем, в частности, отмечалось: "В настоящее время воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. В настоящее время есть единственная независимая Украинская Народная Республика".

Украинскую Прагу пригласили на патриотическую акцию / Фото Facebook Посольство Украины в Чехии