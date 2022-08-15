В центре Варшавы вырастет стоимость парковки

Власти Варшавы анонсировали повышение цен за парковку в центре города. В польской столице появятся соответствующие зоны, где будут действовать более высокие тарифы.

Варшава, как и большинство европейских столиц, загружена трафиком, а вопрос парковки – болезненный. Каждый водитель, уезжая по делам или на работу, пытается оставить машину поближе к центру. Впрочем, найти свободное место на парковке – тот еще квест. Часто автолюбители просто кружат по прилегающим улицам в ожидании, когда освободится место.

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В частности, речь идет о кварталах, которые расположены вблизи Старого города и Королевского тракта. Именно в этих районах зоны платной парковки станут более дорогими.

Какой будет стоимость первого часа парковки в Варшаве

Уже несколько лет нормативные акты позволяют органам местного самоуправления вводить более дорогие подзоны на улицах, где парковка в нерабочие дни также платная. Такой опцией уже воспользовались Краков (6 злотых в час) и Познань (7 злотых). В Варшаве пока нет подобных зон. Однако на сессии Варшавского совета местные члены правительства приняли решение о повышении платы. Первый час будет стоить 4,50 злотых. Кроме того, будут высшие комиссии за уклонение от уплаты.

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