Будет ли восстановление движения поезда по маршруту "Здолбунов – Ковель – Хелм"

Многих украинцев, прежде всего жителей Волынской области, интересует, будет ли снова ездить поезд из Украины в Польшу по маршруту "Здолбунов – Ковель – Хелм". Ответ на этот актуальный вопрос попыталась дать депутат Волынского областного совета Валентина Черныш.

Депутат предположила, что на восстановление движения "Здолбунов – Ковель – Хелм" не стоит надеяться. Причины, которые повлияли на такое решение, имеют исключительно экономический характер.

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Почему не восстановят маршрут "Здолбунов – Ковель – Хелм"

Вывод о том, что движение поезда по вышеуказанному маршруту не планируют возвращать, можно сделать из переписки с "Укрзалізниця", говорит Валентина Черныш.

Депутат добавляет, что задача этого поезда была не в туризме. Многие из украинцев учатся и работают в Польше. Поэтому в большинстве трудовые мигранты и студенты, а не туристы пользовались услугами железной дороги.

Если человек решается ехать с туристической целью, он едет своим автомобилем или, если мы говорим о "Адамчуки – Збереже", там открывается понтонный мост, – велосипедом. Задачей этого поезда было удешевить дорогу для украинцев и поляков. Не секрет, что этот поезд часто использовали для нелегальной перевозки сигарет в Польшу. Валентина Черныш Депутат Волынского областного совета

По словам Валентины Черныш, когда поезд запускали, то не учли, что поляки облагают топливо. Польша насчитала очень много налогов за ввоз горючего, которым этот поезд пользовался. Эту задолженность перед соседней страной не погасили до сих пор. Поэтому поезд могут арестовать под обеспечение начисленного долга, если он хотя бы раз заедет на территорию Польши, объясняет депутат.

Итак, после подсчета финансовых потерь "Укрзалізниця" была вынуждена прекратить рейсы этого поезда.

Если учесть в стоимость билета размер того налога, который необходимо оплатить Польши за то горючее, которым будет пользоваться этот поезд, то билет выходит "золотой". Мы-то вводили этот поезд, чтобы удешевить дорогу студентам, работникам. А значит, что это будет слишком дорого. Валентина Черныш Депутат Волынского областного совета

Поэтому, по мнению Валентины Черныш, восстановление движения поезда по маршруту "Здолбунов – Ковель – Хелм" сейчас является абсолютно невыгодным и неуместным решением для Украины.