Бросил вызов Google: украинец, который работает в Сингапуре, создает уникальный поисковик

Украинец Дмитрий Герасименко со своей командой работает над новой поисковой системой. В 2012 году он переехал в Сингапур и начал там развивать свой бизнес.

Мужчина – р одом из Нежина, что на Черниговщине. Высшее образование получил в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Он создал сервис по продвижению сайтов Ahrefs – им пользуются Uber и Netflix.

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Герасименко является генеральным директором Ahrefs. Это сервис, помогающий владельцам сайтов и SEO-специалистам анализировать информацию о конкурентах и ​​низком рейтинге в выдаче, а также улучшать качество поискового трафика. Теперь создатели Ahrefs работают над разработкой новой поисковой системы. Планы у них амбициозные: бросить вызов популярному сервису Google.

Как возникла идея создания нового поисковика

Герасименко рассказал, что давно интересовался возможностью создания поисковика. Впрочем, сначала не понимал, для чего это, если есть Google. Мол, он бесплатный и хорошо работает. Однако впоследствии, работая с людьми, которые занимаются техническим обслуживанием сайтов, начал замечать и его недостатки.

Например, он начинает убирать определенные вебсайты из результатов поиска. Зато все больше добавляет свои сервисы. Они пытаются все строить вокруг себя и не дают трафик другим,

– сказал предприниматель.

Поэтому именно это и натолкнуло его на мысль, чтобы предложить альтернативу. По словам украинца, идея появилась вместе с мыслями об интернете, о котором все мечтали: когда по запросу отражаются наиболее подходящие результаты, а не реклама. Кроме этого, руководитель Ahrefs отметил, что говорится одновременно и о борьбе с несправедливостью. По его мнению, авторы контента должны зарабатывать непосредственно через бизнес-модель "90 на 10". Ведь они не просто создают материал, но и работают над его качеством и проверяют все.



Герасименко – родом из Черниговщины / Фото Ahrefs

Подробнее о модели "90 на 10"

Герасименко объяснил, как будет работать предложенная им модель. При создании блога или новостного сайта на веб-странице надо будет разместить ID автора. "Тогда наш кроулер увидит этот ID и пропишет, что этот контент ваш", – уточнил он. Впрочем, перед разработчиками проекта стоит непростая задача: придумать, по какому критерию оценивать контент, чтобы автор получил справедливую оплату.

Кроулер (на английском crawler) – это программа, которая является частью поисковой системы и предназначенная для обхода страниц интернета с целью занесения информации о них (ключевых слов) в базу данных.

Сейчас говорится о введении "метрики полезности", по которой будут рассчитывать, как распределить прибыль. "Создатели получать 90% от всего рекламного прибыли поисковика – в зависимости от полезности их контента. Мы намерены делиться прибылью со всеми, независимо от сферы – будь то обзор покупок или энциклопедические знания", – добавил украинец.

Что еще следует знать об амбициозном проекте украинца