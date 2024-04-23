"Влетел" на 150 тысяч: как один нюанс с паспортом испортил мужчине отпуск

Первый день отпуска – похож на праздник. Когда летишь в аэропорт на крыльях радостного нетерпения, а воображение уже рисует, какими замечательными будут следующие несколько дней. Последнее, чего ожидаешь, - что все пойдет не так. К сожалению, так и произошло с Хью Гослингом из Великобритании.

Хью и Патриция Гослинг из Уэльса спланировали отпуск мечты в Софии (Болгария). Он должен был начаться с посещения оперы в столичном театре. Сначала казалось, что все проходит просто идеально: до вылета в Болгарию оставалось несколько часов. Однако впоследствии все пошло не так.

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Почему Гослинг не смог отправиться в отпуск

Гослинги не смогли попасть на самолет, потому что не учли новых правил прохождения паспортного контроля. Они вступили в силу уже после Brexit.

Я знал, что загранпаспортом можно пользоваться, если до даты прекращения его действия остается более 3 месяцев, но у меня было аж девять. Когда я подошел к выходу на посадку, женщина сказала: "Вы не можете путешествовать с этим паспортом",

– рассказал Гослинг.

Он признался, что чувствовал себя очень разъяренным, однако не знал, на кого ему прежде всего сердиться. Впоследствии удалось установить: когда Великобритания вышла из состава ЕС, британцы должны были убедиться, что получить свои паспорта раньше, чем 10 лет назад. Все исключения также отменили.

Так Гослинги не вылетели в Софию. Хью не впустили в самолет, а Патриция не может путешествовать сама по состоянию здоровья. Так супруги потеряли почти 4 тысячи долларов (более 150 тысяч гривен).