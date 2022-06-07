В Болгарии открыли первый детский сад для украинских детей: детали

Многие украинские семьи отправились искать временное убежище в Болгарии. Очевидно, детям тяжело приспособиться к новой среде. Чтобы немного облегчить адаптацию, для них открыли детский сад.

В Болгарии открыли детский сад для украинских детей

Центр дневного пребывания для эвакуированных из Украины детей был открыт в болгарском городе Плодив. Помещение предоставил муниципалитет города. С помощью благотворителей и волонтеров его отремонтировали и полностью оборудовали.

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В настоящее время детский сад посещает 18 детей, родители которых уже трудоустроились в стране. При этом все же по желанию мамы могут оставаться в садике вместе с детьми.

Есть дети, которые очень напуганы после эвакуации, после этих сирен, после всего, что произошло в Украине, поэтому мы позволяем мамам оставаться как можно дольше, чтобы они привыкли к ситуации.

– говорит работница фонда поддержки БНТ Наталья Эллис.

В заведении о детях заботятся украинские воспитатели. Они помогают им привыкнуть к болгарскому языку. К слову, ее будут преподавать пловдовские учителя-пенсионеры. Поэтому впоследствии дети смогут пойти в местные сады или школы.

Детей также будут знакомить с местной кухней. Ведь, по словам Эллис, они подписали контракт на кейтеринг. Поэтому детей будут интегрировать в болгарскую культуру.

Кроме того, через несколько дней в Пловдиве откроется еще один дневной детский центр.

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