Biedronka в Польше ввела услугу снятия наличных на кассе: где можно воспользоваться услугой

Сеть магазинов Biedronka в Польше запустила пилотную программу "Płać kartą i wypłacaj". Она позволяет получать наличные деньги при оплате за покупки банковской картой.

Что известно о "Рłać kartą i wypłacaj"

Впрочем, проект пока пилотный и охватывает всего 10 отдельных магазинов. В частности: 7 в Варшаве, 2 – в Гданьске и 1 – в Прушкуве (Мазовецкое воеводство).

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В этих магазинах Biedronka покупатели могут снять наличные деньги на кассе при условии, если покупки были оплачены с помощью платежной карты. К программе пока присоединили только систему Mastercard.

Чтобы иметь возможность воспользоваться сервисом, при оплате покупок стоимостью свыше 1 злотого банковской картой нужно сообщить кассиру о том, что хотите снять наличные. Сумма к снятию будет добавлена к вашему чеку.

Минимальная сумма, которую можно снять – 50 злотых, максимальная – 300. Сумма наличных должна быть кратной 50 злотых.

Магазин не взимает комиссию за снятие наличных, однако она может быть от банка или платежной системы, обслуживающей ваш счет.

Программа будет продолжаться в течение декабря. Пока сеть не сообщает о планах ввести данную услугу на постоянной основе.

Адреса магазинов Biedronka, в которых доступно снятие наличных на кассе:

Gdańsk, ul. Chłopska 16B;

Gdańsk, ul. Startowa 14;

Pruszków, Al. Jerozolimskie 454;

Warszawa, ul. Herbu Oksza 22;

Warszawa, ul. Zwycięzców 40;

Warszawa, ul. Światowida 53E;

Warszawa, ul. Stawki 40;

Warszawa, ul. Sarmacka 4;

Warszawa, ul. Dolna 3;

Warszawa, ul. Krochmalna 2.

Следует заметить, что на кассах самообслуживания возможности снятия наличных – нет.