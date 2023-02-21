Biedronka – больше не один из самых дешевых магазинов в Польше, а наоборот

Это может удивить многих, но Biedronka – далеко не самый дешевый магазин в Польше. Напротив. В свежем рейтинге польская торговая сеть вошла в тройку самых дорогих.

По данным исследования "Shopping Basket Research and Report" агентства ASM Sales Force, покупки в январе 2023 года по сравнению с началом прошлого года были более дорогими в среднем на 15%. При этом средняя стоимость продуктовой корзины у Biedronka составила почти 280 злотых, в то время как в Auchan – 233,15 злотых.

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Самые дешевые и дорогие магазины Польши

Февральский опрос показывает, что Biedronka отделилась от группы самых дешевых магазинов и присоединилась к магазинам с самими дорогим ценам. Среди сетей с бюджетными ценниками оказались Auchan, Lidl и Kaufland.

Кроме того, авторы отчета указывают, в каких магазинах за год наблюдался наибольший рост цен. В эту группу также вошла Biedronka, где цены были выше на 17,27%, чем в прошлом году. Приблизительно на столько же вырос средний чек для покупателей в магазинах Netto – на 17,87%. А также в Intermarche и Polomarket (в обоих случаях более 17%).



Рейтинг самых дешевых и дорогих магазинов Польши / Фото ASM Sales Force

Еда подорожала больше всего

Потребительская инфляция в январе 2023 составила 17,2%. В декабре этот показатель был 16,6%, в ноябре – 17,5%, а в октябре – 17,9%. В эти месяцы больше всего подорожали продукты из категории "продукты и безалкогольные напитки". Наиболее динамично выросла стоимость жировых продуктов (+56%), добавок (+27%), сыпучих продуктов (+23%) и молочных продуктов (+19%).

Средняя стоимость продуктовой корзины в январе 2023 года составила 273,72 злотых. По сравнению с декабрем 2022-го она выросла почти на 2%.