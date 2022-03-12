Беженцы-медики могут трудоустроиться в Польше по упрощенной процедуре: куда обращаться
Источник:Yavp.pl
Медики в Польше очень востребованы. Поэтому в соседней стране им охотно предлагают работу.
По упрощенной процедуре в Польше могут трудоустроиться врачи всех специальностей, в том числе стоматологи, акушеры и медсестры. Им предлагают работу сроком до 1 года. Сначала обязанности медицинских работников будут очерчены определенными рамками, а свою работу украинцы будут выполнять под наблюдением коллег. Через год, если работник захочет продлить контракт, он сможет выполнять должностные обязанности самостоятельно без дополнительного контроля и строгих ограничений.
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Как медикам из Украины трудоустроиться в Польше
Чтобы получить условное разрешение на трудоустройство на 1 год, выполните соответствующие условия. Они размещены на сайте Министерства здоровья Польши.
Прежде всего нужно подать в министерство заявление о получении разрешения на трудоустройство в Польше по профессии. К заявлению следует прикрепить следующие документы:
- диплом с присяжным переводом на польский язык (апостиль не требуется);
- письменную декларацию о знании польского языка;
- заявление о полной дееспособности;
- медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую возможность работы по профессии;
- справку от медицинского учреждения с данными о сроке трудоустройства и должностных обязанностях;
- документ, подтверждающий отсутствие судимости в связи с профессиональной деятельностью;
- документ, подтверждающий профессиональный стаж работы в Украине не менее 3 лет и последние 5 лет.
Медицинские спасатели (фельдшеры), прибывшие в Польшу из Украины после 24 февраля, тоже могут трудоустроиться по специальности. Их работа будет проходить под руководством польских специалистов.
Для этого нужно составить следующий пакет документов:
- диплом с присяжным переводом на польский язык (апостиль не требуется);
- заявление о полной дееспособности;
- медицинскую справку о состоянии здоровья, позволяющую заниматься деятельностью медицинского спасителя;
- документ, подтверждающий профессиональный стаж работы в Украине не менее 3 лет и последние 5 лет.
Контакты
Для получения информации о возможности трудоустройства врачей и стоматологов можно обращаться по телефонным номерам:
- +48 532 455 016;
- +48 532 455 018;
- +48 532 088 025;
- +48 539 141 292.
Номера телефонов, по которым можно получить информацию о возможности трудоустройства медицинских сестер и акушеров:
- +48 883 840 961;
- +48 883 840 965;
- +48 539 147 679;
- +48 539 141 017.
Возможность трудоустройства медицинских спасателей следует уточнять по номерам:
- +48 882 790 624;
- +48 532 455 023.
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