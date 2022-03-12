Беженцы-медики могут трудоустроиться в Польше по упрощенной процедуре: куда обращаться

12 марта 2022 , 16:46
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Источник:

Yavp.pl

Медики в Польше очень востребованы. Поэтому в соседней стране им охотно предлагают работу.

По упрощенной процедуре в Польше могут трудоустроиться врачи всех специальностей, в том числе стоматологи, акушеры и медсестры. Им предлагают работу сроком до 1 года. Сначала обязанности медицинских работников будут очерчены определенными рамками, а свою работу украинцы будут выполнять под наблюдением коллег. Через год, если работник захочет продлить контракт, он сможет выполнять должностные обязанности самостоятельно без дополнительного контроля и строгих ограничений.

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Как медикам из Украины трудоустроиться в Польше

Чтобы получить условное разрешение на трудоустройство на 1 год, выполните соответствующие условия. Они размещены на сайте Министерства здоровья Польши.

Прежде всего нужно подать в министерство заявление о получении разрешения на трудоустройство в Польше по профессии. К заявлению следует прикрепить следующие документы:

  • диплом с присяжным переводом на польский язык (апостиль не требуется);
  • письменную декларацию о знании польского языка;
  • заявление о полной дееспособности;
  • медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую возможность работы по профессии;
  • справку от медицинского учреждения с данными о сроке трудоустройства и должностных обязанностях;
  • документ, подтверждающий отсутствие судимости в связи с профессиональной деятельностью;
  • документ, подтверждающий профессиональный стаж работы в Украине не менее 3 лет и последние 5 лет.

Медицинские спасатели (фельдшеры), прибывшие в Польшу из Украины после 24 февраля, тоже могут трудоустроиться по специальности. Их работа будет проходить под руководством польских специалистов.

Для этого нужно составить следующий пакет документов:

  • диплом с присяжным переводом на польский язык (апостиль не требуется);
  • заявление о полной дееспособности;
  • медицинскую справку о состоянии здоровья, позволяющую заниматься деятельностью медицинского спасителя;
  • документ, подтверждающий профессиональный стаж работы в Украине не менее 3 лет и последние 5 лет.

Контакты

Для получения информации о возможности трудоустройства врачей и стоматологов можно обращаться по телефонным номерам:

  • +48 532 455 016;
  • +48 532 455 018;
  • +48 532 088 025;
  • +48 539 141 292.

Номера телефонов, по которым можно получить информацию о возможности трудоустройства медицинских сестер и акушеров:

  • +48 883 840 961;
  • +48 883 840 965;
  • +48 539 147 679;
  • +48 539 141 017.

Возможность трудоустройства медицинских спасателей следует уточнять по номерам:

  • +48 882 790 624;
  • +48 532 455 023.

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Автор: Орися Біленька