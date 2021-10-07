Без кассиров и продавцов: в Варшаве открылся первый магазин "Жабка" с системой авто оплаты

В польской столице Варшаве заработал первый магазин самообслуживания сети "Жабка". В нем нет ни кассиров, ни других продавцов, а деньги за товар списываются автоматически с банковской карты. Звучит круто и революционно. Как же это работает на самом деле – разберемся вместе.

Новый магазин "Жабка" открылся по адресу улица Bracka 3, недалеко Дворца культуры и науки.

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Попасть в магазин не так просто

Внешне новая "Жабка" ничем не отличается от привычных магазинов сети. Поэтому, неудивительно, что некоторые покупатели инстинктивно хватаются за ручку и пытаются открыть дверь. Но не все так просто. Для того чтобы войти в магазин, необходимо:

Скачать приложение Żappka. Зарегистрироваться во вкладке Żappka Store. Привязать платежную карту. После этого отсканировать QR-код и двери откроются.

Магазин может вместить несколько человек. Однако из-за пандемии действует ограничение – внутри может находиться только 1 человек.



Для входа в магазин нужно скачать приложение Żappka / Фото Vsetutpl

Как приобрести товар

После того как вы зашли в магазин, выберите нужные товары и просто выходите. Да-да. Это совсем не похоже на привычные кассы самообслуживания, которые есть во многих крупных супермаркетах.

В новой "Жабке" размещены несколько десятков камер. Именно они и следят за тем, что происходит и анализируют ваши действия. Деньги автоматически списываются с вашей карты, только вы покинете магазин.

Что нельзя купить в новой "Жабке"

В ассортименте "Жабки" представлены типичные продукты быстрого потребления – готовые блюда, закуски, легкие напитки и сладости. В общем примерно 300 наименований. Однако в магазине отсутствует алкоголь. Очевидно, это связано с проблемой проверки возраста покупателя.

Как купить продукты в новой "Жабке": смотрите видео

Как выглядит новая "Жабка" / Фото Geek Week