Без кассиров и продавцов: в Варшаве открылся первый магазин "Жабка" с системой авто оплаты
Источник:The Warsaw
В польской столице Варшаве заработал первый магазин самообслуживания сети "Жабка". В нем нет ни кассиров, ни других продавцов, а деньги за товар списываются автоматически с банковской карты. Звучит круто и революционно. Как же это работает на самом деле – разберемся вместе.
Новый магазин "Жабка" открылся по адресу улица Bracka 3, недалеко Дворца культуры и науки.
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Попасть в магазин не так просто
Внешне новая "Жабка" ничем не отличается от привычных магазинов сети. Поэтому, неудивительно, что некоторые покупатели инстинктивно хватаются за ручку и пытаются открыть дверь. Но не все так просто. Для того чтобы войти в магазин, необходимо:
- Скачать приложение Żappka.
- Зарегистрироваться во вкладке Żappka Store.
- Привязать платежную карту.
- После этого отсканировать QR-код и двери откроются.
Для входа в магазин нужно скачать приложение Żappka / Фото Vsetutpl
Как приобрести товар
После того как вы зашли в магазин, выберите нужные товары и просто выходите. Да-да. Это совсем не похоже на привычные кассы самообслуживания, которые есть во многих крупных супермаркетах.
В новой "Жабке" размещены несколько десятков камер. Именно они и следят за тем, что происходит и анализируют ваши действия. Деньги автоматически списываются с вашей карты, только вы покинете магазин.
Что нельзя купить в новой "Жабке"
В ассортименте "Жабки" представлены типичные продукты быстрого потребления – готовые блюда, закуски, легкие напитки и сладости. В общем примерно 300 наименований. Однако в магазине отсутствует алкоголь. Очевидно, это связано с проблемой проверки возраста покупателя.
Как купить продукты в новой "Жабке": смотрите видео
Как выглядит новая "Жабка" / Фото Geek Week