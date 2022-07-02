Как бесплатно посетить 700-летний монастырь Педральбес в Барселоне: шпаргалка для туристов

Барселона богата туристическими локациями. И одна из известных жемчужин города – монастырь Педральбес. Как к нему попасть бесплатно – рассказываем ниже.

Королевский монастырь Санта-Мария-де-Педральбес, более известный просто как монастырь Педральбес – это без сомнения выдающееся здание в готическом стиле. Расположен он в обычном жилом районе Барселоны, а основан королевской семьей Хайме II и Елисендой.

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Педральбес, возведенный еще 700 лет тому назад – в 1326 году, в наши дни открыт для посещения. В течение летних месяцев решили открывать двери монастыря бесплатно в самое красивое время дня – на закате.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, посетите Педральбес во вторник или в пятницу. В эти дни еженедельно с 18:00 до 21:00 вход свободный.

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