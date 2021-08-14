Как бесплатно отремонтировать мебель в Польше

В Варшаве на Белянах работает бесплатная столярная мастерская. Во время мастер-классов, которые в ней проводят, участники могут покрасить и переделать свою старую мебель или спроектировать новую.

Таким образом люди, которые имеют хорошую фантазию, могут сделать дизайнерскую мебель самостоятельно. С техническими моментами работники мастерской помогут.

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Подробнее о столярной мастерской

Профессиональная столярная мастерская является частью проекту Mój design. Его поддерживает фонд Cultura Memoriae.

Посетить столярную мастерскую PsycheArt и реставрировать мебель, требующую ремонта, могут все желающие.

Если задуманный предмет интерьера не удастся сделать с первого раза, то мебель можно оставить в студии, чтобы закончить работу во время последующих занятий.

Свободных мест на мастер-классы в августе уже нет. Доступные даты на сентябрь сообщат на странице проекту или в фейсбуке Уженда Белян.

Интересно, что большинство участников мастер-классов в столярной мастерской – женщины, рассказывают организаторы. Так, на одного гостя мужского пола по статистике приходится шесть желающих мастерить мебель женщин.