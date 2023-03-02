Бесплатная парковка в Польше: что следует помнить водителям, чтобы не нарваться на штраф

В городах Польши не так легко найти свободное место на платных парковках, не говоря уже о бесплатных. Со всем тем, польскими ПДД все же предусмотрены варианты, где водители могут бесплатно оставить свой автомобиль.

Так, в соседней стране разрешено бесплатно парковаться на тех местах, где это не запрещено ПДД. Поэтому рассказываем, какие правила следует соблюдать при бесплатной парковке в Польше, если не хотите платить ни за парковку, ни штраф.

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Как в Польше бесплатно припарковаться без нарушения правил

Водители могут оставить свой автомобиль у обочины дороги, во дворе и иногда даже на газоне. Следовательно, если дорога имеет две и более полос, то автомобиль можно припарковать у пешеходного перехода. Но такое разрешается только в этом случае.

Водитель имеет право также припарковать машину на газоне, если на нем нет травы или трава вытоптана.

Можно оставить авто на тротуаре, но только тогда, если ваш автомобиль весит меньше, чем 2,5 тонны. При этом важно помнить, что нужно оставить не менее 1,5 метра для движения пешеходов. Также запрещено заезжать на тротуар задним ходом.

В Польше разрешается парковать авто задом к зданию, но при этом нужно обращать внимание или нет запрещающих знаков.