На границе Украины и Румынии появится новый пункт пропуска

Правительство Украины 2 апреля приняло решение о появлении нового пункта пропуска на границе Украины и Румынии. Отмечается, что две страны строят чрезвычайно выгодное партнерство.

Решение правительство приняло во время заседания во вторник, 2 апреля. Кроме того, отмечают, что это – только начало.

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Правительство сегодня приняло решение, что позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией. Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы имеем целью его постоянно углублять,

– подчеркнул Шмыгаль.



С марта 2024 года Румыния частично присоединилась к Шенгенской зоне. Ожидается, что это станет весомым плюсом для развития туристической сферы в стране. Согласно безвизового режима, украинцы могут находиться на территории государств-участников Шенгенского соглашения 90 дней (в течение 180-дневного промежутка времени).

Премьер-министр подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы. Сейчас на западном направлении планируют:

создать 9 новых пограничных пунктов пропуска;

модернизировать еще 13 пограничных пунктов пропуска.

Деталей пока не раскрывают.

По словам Шмыгаля, это – большой шаг к развитию. В частности, увеличатся возможности для украинского экспорта, а также – ускорит секторальную интеграцию в Евросоюз.