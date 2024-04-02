На границе Украины и Румынии появится новый пункт пропуска
Источник:Денис Шмыгаль
Правительство Украины 2 апреля приняло решение о появлении нового пункта пропуска на границе Украины и Румынии. Отмечается, что две страны строят чрезвычайно выгодное партнерство.
Решение правительство приняло во время заседания во вторник, 2 апреля. Кроме того, отмечают, что это – только начало.
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Правительство сегодня приняло решение, что позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией. Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы имеем целью его постоянно углублять,
– подчеркнул Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы. Сейчас на западном направлении планируют:
- создать 9 новых пограничных пунктов пропуска;
- модернизировать еще 13 пограничных пунктов пропуска.
Деталей пока не раскрывают.
По словам Шмыгаля, это – большой шаг к развитию. В частности, увеличатся возможности для украинского экспорта, а также – ускорит секторальную интеграцию в Евросоюз.