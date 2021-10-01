На Бали проведут вечер украинского кино: какой фильм покажут
Сегодня, 1 октября, на острове Бали состоится вечер украинского кино. В кинотеатре с английскими субтитрами покажут фильм режиссера Юрия Ильенко "Белая птица с черной отметиной".
Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Индонезия. Кинотеатр, расположенный по адресу Jl. Pulau Madura no. 3, Denpasar, Bali, будет ждать гостей с 18:00.
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Что известно о показе украинского кино на Бали
Сам показ фильма начнется в 19:00. Всех посетителей просят не забыть одеть защитные маски.
Фильм "Белая птица с черной отметиной" рассказывает об украинцах, которые на родной земле лишены беззаботной и счастливой жизни. В нем историческая правда тесно и гармонично переплелась с авторской выдумкой. Жанра фильма – драма.
Действия сюжета разворачивается в 1937 – 1947 годах, во время Второй мировой войны. В приграничном украинском селе с Румынией живет многодетная семья Леся Звонаря. Его сыновья вместе играли в музыкальной группе. Но потом их жизненные пути разошлись. Однако, их судьбы связаны, поэтому это имеет на них влияние.
В фильме можно наблюдать много украинских национальных атрибутов:
- национальные костюмы;
- архитектуру;
- музыку и танцы;
- другое народное творчество.
Кроме кино, людям предложат попробовать традиционные украинские закуски и напитки.
Фильм украинского режиссера покажут на Бали / Изображение с фейсбука Посольства Украины в Республике Индонезия