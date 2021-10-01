На Бали проведут вечер украинского кино: какой фильм покажут

Сегодня, 1 октября, на острове Бали состоится вечер украинского кино. В кинотеатре с английскими субтитрами покажут фильм режиссера Юрия Ильенко "Белая птица с черной отметиной".

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Индонезия. Кинотеатр, расположенный по адресу Jl. Pulau Madura no. 3, Denpasar, Bali, будет ждать гостей с 18:00.

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Что известно о показе украинского кино на Бали

Сам показ фильма начнется в 19:00. Всех посетителей просят не забыть одеть защитные маски.

Фильм "Белая птица с черной отметиной" рассказывает об украинцах, которые на родной земле лишены беззаботной и счастливой жизни. В нем историческая правда тесно и гармонично переплелась с авторской выдумкой. Жанра фильма – драма.

Действия сюжета разворачивается в 1937 – 1947 годах, во время Второй мировой войны. В приграничном украинском селе с Румынией живет многодетная семья Леся Звонаря. Его сыновья вместе играли в музыкальной группе. Но потом их жизненные пути разошлись. Однако, их судьбы связаны, поэтому это имеет на них влияние.

В фильме можно наблюдать много украинских национальных атрибутов:

национальные костюмы;

архитектуру;

музыку и танцы;

другое народное творчество.

Кроме кино, людям предложат попробовать традиционные украинские закуски и напитки.

Фильм украинского режиссера покажут на Бали / Изображение с фейсбука Посольства Украины в Республике Индонезия