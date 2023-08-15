Из Чернигова в Варшаву и из Киева в Хельсинки: FlixBus запустил новые маршруты

Автобусный перевозчик FlixBus запустил два новых маршрута из Украины в Польшу и Финляндию.

FlixBus открыл новую автобусную линию из Чернигова в Варшаву. Этот маршрут будет проходить и через Киев. Также перевозчик заявил о новом рейсе из столицы Украины в столицу Финляндии.

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Автобус Чернигов – Варшава

Полный маршрут новой линии N3227: Чернигов – Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава. Первый рейс уже отправился в субботу 12 августа.

В дальнейшем автобус по маршруту будет курсировать три раза в неделю. Из Чернигова – в понедельник, среду, пятницу и субботу. А из Варшавы – во вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Расписание составили таким образом, чтобы можно было путешествовать по территории Украины в дневное время, не нарушая комендантского часа. Автобус будет отправляться в 12:30 из Чернигова. А ближе к полуночи – проходить границу и прибывать в Варшаву примерно в 7:45 на следующий день. В обратном направлении рейс будет выезжать из Варшавы в 18:15.

что время на прохождение границы может быть непредсказуемым и не зависит от перевозчика. Поэтому, планируя путешествие в Европу несколькими видами транспорта, следует закладывать дополнительное время до следующей пересадки.

Стоимость билета от Чернигова до Варшавы стартует от 1 699 гривен. Цена зависит от даты рейса и того, насколько заранее вы приобрели билет. Последние места в салоне будут самыми дорогими.

Автобус Киев – Хельсинки

Еще одна хорошая новость от FlixBus – появилось сообщение между столицами Украины и Финляндии. Этот рейс не прямой, а с пересадкой в Варшаве.

Такой маршрут стал возможен после открытия новой линии Варшава – Вааса в июле 2023 года. Это первая в истории линия FlixBus в Финляндию. Маршрут включает поездку на пароме между Таллинном и Хельсинки.

После пересадки в Варшаве поездка продолжается через Литву, Латвию и Эстонию. А уже после парома через Финский залив автобус останавливается в Хельсинки, Эспоо, Сало, Турке, Райсио и Ваасе.

Сеть FlixBus в настоящее время насчитываетиз Украины в 6 европейских стран: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.