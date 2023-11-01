Новый автобус из Украины в Германию: FlixBus запускает еще один маршрут в ноябре

Появился еще один вариант, как добраться из Украины в Германию. Международный автобусный перевозчик FlixBus запускает еще одну линию в эту страну. На этот раз можно будет доехать до Лейпцига.

В Германию за последнее время переехало больше всего украинцев из всех государств Европы, поэтому спрос на путешествия между двумя странами огромен. Это учли во FlixBus и открывают еще одну линию – из Киева в Лейпциг. Первый рейс стартует 2 ноября.

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Детали о новом маршруте в Германию

Новая линия FlixBus №3208 будет курсировать по следующему графику. Автобус будет отходить из Киева в 7:15 и проезжать Житомир, Ровно и Львов. Остановка в Кракове ориентировочно планируется в 23:10. Далее автобус следует в Дрезден, и в 9:30 на следующее утро доезжает до Лейпцига.

В обратном направлении отправление из Лейпцига в 19:50, остановка в Кракове в 4:50 и конечный пункт назначения в Киеве примерно в 21:25 на следующий день.

Время прибытия может сильно отличаться от заявленного, ведь длительность прохождения украинско-польской границы от перевозчика не зависит.

Билет на автобус из Киева в Лейпциг стоит 2 499 гривен в одну сторону.

Польшу и Германию соединит новый ночной поезд

Напомним, FlixBus запустил уже четыре маршруты из Украины в Германию. Предыдущий открыли этим летом по направлению Винница – Кельн. Этот автобус проходит также Львов, Берлин и Ганновер.

10 декабря из Варшавы в Мюнхен начнёт курсировать ночной поезд EN Chopin. Впервые за многие годы появится ночное сообщение между Польшей и Германией. Время в пути – около 14 часов.

Ночные рейсы этого поезда будут выполняться при поддержке австрийской (ÖBB) и германской (DB) железных дорог. Маршрут пролегает от станции Warszawa Gdańska и до München Hbf. Во время поездки ночной поезд будет останавливаться во многих популярных городах Европы, например, в Вене, Зальцбурге, Остраве и Кракове.