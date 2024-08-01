В туристических странах Европы распространяются масштабные лесные пожары: что происходит

В Европе бушуют лесные пожары из-за сочетания высоких температур, сильных ветров и длительной засухи. Эти опасные погодные условия совпадают с пиком сезона отпусков, во время которых путешественники планируют направляться в такие популярные направления, как Греция, Испания и Хорватия.

В частности с лесными пожарами борются в Испании, Хорватии и Греции. Что происходит в этих странах – далее в материале!

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Масштабные лесные пожары в Европе происходят из-за аномальной жары

В недавнем отчете Европейской информационной системы ЕС по лесным пожарам сообщается, что в различных регионах Южной Европы существует повышенный риск возникновения лесных пожаров. Пожарные вблизи границы Греции и Болгарии сейчас борются с пламенем, которое охватывает низкорослую растительность, и для тушения пламени необходима помощь с воздуха.

Наземные войска не могут добраться до этого района из-за мин, которые остались с прошлых конфликтов. Пожарные и местные власти используют экскаваторы для создания противопожарных разрывов вокруг сел,

– утверждает представитель греческой пожарной службы Василис Ватракогианнис.

Кроме того, на западе континентальной Европы пожарные в Испании также борются с лесными пожарами в условиях экстремальной жары. В частности сотни пожарных с помощью самолетов-водолазов пытаются обуздать два лесных пожара, начавшихся во вторник на востоке Испании.

Температура неуклонно растет

По последним данным, метеорологическая служба AEMET прогнозирует пиковые температуры 43 – 44 градуса по Цельсию в некоторых районах Испании. Министерство внутренних дел выпустило предупреждение об очень высоком и экстремальном риске лесных пожаров по всей стране.

Также AEMET сообщила, что обсерватория Барселона-Фабра в северо-восточном регионе Каталонии зафиксировала во вторник рекордно высокую температуру в 40 градусов по Цельсию, побив предыдущий рекорд 39,8 градуса, который был установлен в июле 1982 года.



Пожары охватывают все больше стран / Фото Eurokinissi

В то же время пожарные в Хорватии заявили, что пережили самый тяжелый день этого сезона. Они локализовали пожар возле прибрежного города Тучепи. Во время тушения пожара один спасатель получил ранения. А сильный ветер, что был ночью, усложнил борьбу с огнем, который растянулся на несколько километров.

В Северной Македонии пожарные также продолжают бороться с лесными пожарами. По словам местных властей, в среду в течение суток возникло 66 пожаров. Дороги, поля и дома были покрыты дымом возле центрального города Стип, что в 100 километрах от столицы страны Скопье. В начале недели в результате пожаров сгорели десятки домов и погиб один пожилой мужчина.