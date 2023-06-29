Частный рейс: мужчина случайно оказался единственным пассажиром авиалайнера

Уникальная ситуация произошла на рейсе American Airlines. Вылет из Оклахомы задержался на 18 часов, поэтому почти все перебронировали билеты. Кроме одного парня – Фила Стрингера, который стал единственным пассажиром на борту.

Рейс из Оклахомы в Северную Каролину откладывали более 7 раз. И только единственный пассажир терпеливо ждал, когда начнется посадка на борт. И когда это, наконец, произошло через 18 часов – оказалось, что пассажирский рейс превратился в частный.

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Частный самолет

Члены экипажа были вынуждены совершить этот "персональный рейс". Для этого их ночью вызвали из гостиницы. Единственный пассажир признался, что ему было очень неловко из-за этого. Фил даже не подозревал, что больше никто не планирует лететь.

Мне было так стыдно из-за команды самолета. Они были в отеле, собирались ложиться спать. Боже, им буквально пришлось приехать сюда ради меня,

– рассказывает он о своем персональном полете.

Фил Стрингер поделился видео о своем уникальном путешествии в токтоке. Экипаж пересадил его в первый класс и накормил ужином. Также Фил снял грузчика, который поднял на борт самолета только один чемодан. Весьма забавно и то, что стюардесса провела ему персональный инструктаж по безопасности. А когда единственного пассажира приглашали пройти на посадку, прозвучало: "Фил Стрингер, эта информация только для вас".

Путешествие единственного пассажира на рейсе: смотрите видео

Фил убеждает, что экипаж American Airlines не сильно обижается на него. Они прекрасно провели время на "частном самолете". Пассажир признался – этот уникальный опыт точно стоил 18-часового ожидания в аэропорту.