Собираются каждую неделю: украинцы в Италии еще с 24 февраля проводят митинги

Украинцы в Италии продолжают выходить на акции протеста против российской агрессии. Так они привлекают внимание к происходящим в Украине событиям.

Об этом рассказал 24 каналу глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий. Он подчеркнул, что украинская община в Италии очень активна.

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Как украинцы в Италии протестуют против агрессии рф

По словам Городецкого, с первого дня полномасштабной российской агрессии против Украины во всех итальянских городах проходят акции протеста. В первые дни войны в центре Рима собиралось до 10 тысяч украинцев. В настоящее время митинги стали менее многочисленными.

Сейчас мы говорим о сотнях людей, которые собираются практически каждое воскресенье, а также в четверги на акции протеста,

– отметил он.

Он подчеркнул, что буквально накануне на улице Императорских Форумов вблизи Колизея состоялся очередной митинг, на котором выступало много людей, сбежавших от российской агрессии. Люди из Северодонецка и Харькова рассказывали итальянским журналистам о происходящем в Украине, а также опровергали мифы российской пропаганды.

Протесты в Италии против войны в Украине / Фото с фейсбук-страницы Олеся Городецкого

Также, по его словам, не прекращается волонтерская деятельность – немало помощи уже отправлено в Украину. Кроме того, украинцы выступают на местном телевидении, чтобы донести правду и объяснить с точки зрения итальянского менталитета поведение украинской власти, которая просит оружия для достижения мира.

Что следует сделать для продвижения украинских интересов

Городецкий уверен, что нужно постоянно говорить и напоминать итальянцам о российской агрессии в Украине, ведь все забывается. Важным, в частности, было бы создание документального фильма о событиях 2014 года, когда россия начала войну.

Если бы все это было сделано в хорошем контексте и объяснено профессионально, возможно, даже на итальянском языке – оно бы оказало большое влияние,

– считает он.

Чтобы достучаться до рядового итальянца, добавил Городецкий, также важно объяснять некоторые исторические моменты, в частности, кто такой Степан Бандера и что такое украинское национально-освободительное движение.

Что известно о политической ситуации в Италии

21 июля премьер Италии Марио Драги вторично подал заявление об отставке с должности. В этот раз президент Серджо Матарели не отклонил его и назначил внеочередные парламентские выборы.

Впервые премьер подал в отставку 14 июля. Это произошло после того, как одна из партий правящей коалиции "Движение пяти звезд" отказалась принять участие в голосовании в сенате по поводу доверия правительству. Именно так они обозначили выход из парламентского большинства.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил противников правительства в содействии владимиру путину, которому кризис в Италии сыграет на руку. По его словам, политический кризис может иметь ужасающие последствия не только для Италии, но и повлиять на военную помощь Украине. То есть спровоцировать ее прекращение.

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