Латвийская авиакомпания первой в ЕС разрешила персоналу тату, пирсинг и нестандартные прически

AirBaltic ввела значительные изменения для своих сотрудников. Теперь пилоты, бортпроводники и наземный персонал могут делать любые прически, быть с татуировкой или пирсингом (даже на открытых местах).

В подавляющем большинстве авиакомпаний мира действуют строгие условия, что касаются внешнего вида экипажа. Тем временем латвийская авиакомпания airBaltic отошла от общепринятых стандартов и изменила свои единые требования к униформе.

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Новые правила для персонала AirBaltic

Так, авиакомпания упростила правила для членов экипажа, пилотов и работников наземного обслуживания. Теперь персоналу разрешено выполнять свои прямые обязанности с видимыми татуировками, пирсингами, а также можно носить прическу по своему вкусу. AirBaltic стала первой компанией в Европе, снявшей эти ограничения.



AirBaltic сняла ограничения к внешнему виду персонала / Фото instagram



До сих пор мы применяли то же правило, что и большинство авиакомпаний – татуировки разрешались только в том случае, если их можно было легко скрыть под стандартной униформой экипажа. Теперь мы значительно упростили эти правила, позволив нашим сотрудникам демонстрировать свою индивидуальность с помощью татуировок, пирсинга и причесок, если они этого пожелают, и при этом гордо носить нашу стильную униформу,

– рассказала старшая вице-президент из персонала airBaltic Алина Аронберга.

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Дресс-код персонала в большинстве авиакомпаний предполагает, что экипаж должен выглядеть безупречно – никаких татуировок, больших родинок и шрамов на видных участках тела, отсутствие пирсинга, типичные прически с нейтральным цветом волос, отсутствие собственных аксессуаров или бижутерии, стандартный макияж и нейтральные духи.