Женщина забронировала номер с видом на море: то, что сделали владельцы, нереально понять

Немецкая журналистка с ником Sunny Loop рассказала о том, как квартирные владельцы "реализовали" ее отпуск мечты. Вместо вида на море ей повесили соответствующий плакат.

Свой отпуск Санни решила провести на острове Зюльт. Для этого она забронировала через Airbnb идеальную (как казалось на первый взгляд) квартиру. Изюминкой должен был стать обещанный вид на море. Санни уже представляла, как просто с кровати наслаждается игрой волн. Но реальность оказалась несколько иной.

Обратите внимание Самый популярный среди украинцев курорт начал масштабный протест против туристов

Вместо пейзажа – плакат

В конце концов, как выяснилось, квартира мечты расположена в подвале. А вместо прекрасного пейзажа Санни ждал... плакат.

Мы были полностью обмануты,

– заявила журналистка.

К счастью, такой неприятный инцидент не испортил ей настроение. К неудаче с видом Санни отнеслась философски и решила продолжить наслаждаться отдыхом. В то же время видео для своего тиктока она все-таки записала.

Забронировали квартиру из-за вида, а получили плакат с морем: смотрите видео

Ролик стал вирусным за рекордное время. В целом его посмотрели более 4 миллионов раз. Люди делятся впечатлениями в комментариях. Некоторые – всерьез возмущается, а некоторые – в шутку хвалит "дизайнерское решение".