Исчез вместе с экипажем: после 100+ лет поисков проклятый корабль наконец попал в кадр

Корабль Adella Shores, который называют проклятым, удалось сфотографировать. Это произошло через 115 лет после того, как он загадочно исчез с 14 людьми на борту.

История Adella Shores началась в Гибралтаре в 1894 году. Им занималась компания Shores Lumber Company, поэтому судно получило название в честь дочери ее владельца. Сначала все ожидали, что Adella Shores будет приносить команде счастье. Корабль спустили на воду по всем правилам: сестра Аделлы – Басси – разбила о него бутылку с водой (вообще-то по обычаю должно было быть вино, однако родители девушек были категорически против алкоголя).

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Однако со временем люди начали шептаться, что судно Adella Shores – проклято. На такие мысли, в частности, навевало то, что корабль дважды садился на мелководье. В конце концов, Adella Shores вообще исчезла: в то время на борту было 14 человек. В течение лет на берег вынесло несколько обломков судна. Однако в целом его судьба была неизвестной. Предполагали, что Adella Shores потопила льдина.



Adella Shores более ста лет провела на дне / Скриншот с видео

Всего на территории Великих озер загадочно исчезли около 10 тысяч судов. Лишь некоторые из них удается найти. Однако по состоянию на 2024 год уже удалось обнаружить обломки проклятой Adella Shores. Благодаря опубликованным кадрам каждый может увидеть, как выглядит судно через 115 лет после катастрофы.



Так Adella Shores выглядит сейчас / Скриншот из видео

История Adella Shores снова привлекла внимание людей. Всех интересует: действительно ли судно – проклято, и будут ли какие-то последствия того, что его призраков потревожили.